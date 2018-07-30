Жевать нельзя переживать? 10 шок-фактов о жевательной резинке

Способствует ли похудению жевание жвачки, что будет, если ее проглотить, и каких добавок в составе стоит избегать? Диетолог Алла Пониматкина и стоматолог Милана Чибирова изучили пользу и вред жевательной резинки с медицинской точки зрения и рассказали о самых интересных и важных фактах.

Факт №1: Жевательная резинка способствует снижению аппетита

Да, это действительно так, но, пожалуй, только в первые 10 минут. Мы начинаем жевать жвачку и таким образом обманываем организм, который в этот момент думает, что получает пищу. Но после 10-15 минут в желудке начинает активно выделяться желудочный сок — тут организм и понимает, что никакую пищу он не получил, и появляется чувство голода. Поэтому жевать жвачку рекомендуется не более 10 минут и непосредственно после приема пищи.

Но не думайте, что жевательная резинка поможет ускорить обмен веществ — на это она никак не повлияет. А если жвачка сладкая, то может и вовсе замедлить его, особенно если жуется натощак или перед едой.

Факт №2: Жевание жевательной резинки успокаивает

Процесс жевания уменьшает выработку гормона стресса — кортизола. Поэтому жвачка действительно успокаивает, ведь из-за снижения уровня этого гормона мы становимся менее раздражительными. На самом деле все мы становимся спокойными, когда жуем — и неважно, что. А еще, когда грызем семечки или просто что-то держим в руках.

Факт №3: Состав жвачки нельзя назвать безвредным

С осторожностью нужно относиться и к другим продуктами питания с искусственными красителями и добавками в составе — а лучше полностью исключить их из рациона. В частности, в жвачку очень часто добавляют аспартам или добавку Е951 (спасибо производителям) — в качестве заменителя сахара. Она опасна тем, что при попадании в желудок и расщеплении превращается в токсичное вещество. Сама по себе добавка безвредна, но при температуре свыше 30 градусов (а, как известно, температура человеческого тела 36 градусов) она разлагается на метанол и другие токсичные вещества. Отсюда следует вывод, что содержание этого вещества все-таки негативно влияет на наш организм.

Факт №4: Жевать жвачку можно только здоровым людям

И даже им стоит быть осторожнее и, как я уже говорила, жевать ее следует исключительно после еды. Количество желудочного сока во время жевания на голодный желудок увеличивается, и от этого заболевания (например, гастрит) обостряются. К слову, у гастрита таким образом будет больше шансов перерасти в язву. А вот жевание жевательной резинки после трапезы улучшает выработку ферментов и помогает лучше переварить еду.

Факт №5: Проглотить жвачку — не страшно

Вопреки распространенному мифу, если мы проглотим жевательную резинку, ничего страшного не случится. Наш организм способен переварить практически все мягкие вещества, которые в него попадают — а желудочный сок и ферменты достаточно сильны, чтобы с этим справиться. Поэтому не бойтесь, что проглоченная жвачка где-то застрянет и не выведется из организма.

Факт №6: Жвачка предотвращает возникновение пародонтоза

Пародонтоз может возникать по разным причинам — из-за авитоминоза, диабета и просто из-за микробов в полости рта. Жвачка в этом случае выступает как средство дополнительной гигиены — употребляя ее после каждого приема пищи, вы снизите вероятность возникновения кариеса. Во время жевания усиливается слюноотделение — таким образом убираются остатки пищи между зубами. А значит, профилактика кариеса и образования зубного камня поможет предотвратить и воспаление десен — пародонтоз.

Факт №7: Жевательная резинка меняет pH полости рта Это действительно так — опять же, из-за повышенного слюноотделения. Слюна вообще выполняет защитную функцию в ротовой полости — не только смывает налет и избавляет от остатков пищи (но помните, что зубную нить и щетку она никогда заменить не сможет), но и доставляет зубам полезные фосфаты и кальций, а также поддерживает здоровый кислотно-щелочной баланс (он же — pH). Поэтому правильное жевание жевательной резинки будет полости рта только на пользу.

Факт №8: Жвачка — тренажер для челюстей

Врачи часто рекомендуют использовать жвачку как тренажер не только для челюстей и десен, но и просто мышц лица. Жевательный процесс укрепляет челюстной сустав — но для этого необязательно прибегать к помощи исключительно жевательной резинки. Точно так же помогут морковь и яблоки. Таким образом, жевание действительно укрепит лицевые мышцы, но во всем важна мера: этот «тренажер» безопасен лишь в течение 15 минут после приема пищи.

Факт №9: Жевательные резинки с ксилитом наименее вредны для зубов

А вот жвачки с сахаром употреблять не стоит — они не только будут провоцировать размножение микробов в полости рта, но и приведут к повышению уровня глюкозы и инсулина в крови. Фруктоза в составе тоже нежелательна: она вызывает развитие резистентности к инсулину и будет напрямую негативно влиять на пищеварение.

А вот наличие фтора и ксилита в жвачке будет препятствовать образованию зубного налета и кариеса. Также хорошо, если жевательная резинка содержит лактат алюминия — он снижает кровоточивость десен и уменьшает воспаление.

Факт №10: Жвачка не отбеливает зубы

Не верьте слоганам и белоснежным улыбкам тех, кто жует жвачку в рекламных роликах, — жевательные резинки не обладают отбеливающим эффектом, а лишь дополнительно очищают полость рта. Они могут избавить от зубного налета, но все-таки обыкновенная зубная щетка с ним справится гораздо быстрее и эффективнее. А как правильно чистить зубы читайте здесь.