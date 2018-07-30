Врач рассказала, что происходит с организмом во время жары

В ряде регионов России установилась аномально жаркая погода

Кандидат медицинских наук, врач общей практики Ольга Ованесова рассказала, какие изменения происходят в организме человека при аномальной жаре, передает "МИР 24"

Она отметила, что при температуре выше 30 градусов обычные механизмы терморегуляции организма не справляются с нагрузкой, что вызывает повышенно потоотделение. Это приводит к потере жидкости и нарушению водно-солевого обмена. С жидкостью из организма выводятся многие витамины.

При первых признаках теплового удара, по советам врача, необходимо перейти в прохладное помещение, по возможности принять горизонтальное положение. К местам расположения кровеносных сосудов можно приложить лед.

Источник: mir24.tv