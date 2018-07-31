6 простых правил, чтобы начать худеть уже сегодня

Несколько рекомендаций, которые отнимут не более пяти минут и позволят начать худеть уже сегодня. Удачи!

Ешьте белок всегда

При каждом полноценном приеме пищи или перекусе ешьте белок. Он необходим для того, чтобы у нас было достаточно энергии и мы могли вести полноценный активный образ жизни — а также для того, чтобы организм дольше чувствовал себя сытым.

Ешьте каждые 3-5 часов

Это оптимальный перерыв между приемами пищи: если есть чаще, организм не успеет переработать полученные калории в энергию, а если питаться с большими перерывами, выше вероятность, что вы сильно проголодаетесь и съедите больше, чем вам на самом деле надо.

Ешьте много овощей

Как минимум половину порции еды, которую вы получаете, должны составлять овощи. Именно свежие овощи и фрукты — основной источник пищевых волокон, клетчатки, а также многих витаминов и минералов. Кроме того, это просто вкусно и полезно!

Оставляйте часть еды на тарелке

Если вы привыкли обедать или ужинать вне дома, оставляйте на тарелке примерно четверть порции. Дело в том, что в кафе и ресторанах при готовке используется больше масла и жира, чем в домашней кулинарии — поэтому, съедая три четверти стандартной порции, вы все равно насытитесь, а ваша фигура не пострадает.

Откажитесь от подсластителей

Найти продукты, не содержащие добавленный сахар — та еще задача. Но если вы всерьез решили заботиться о своей фигуре и своем здоровье, вам обязательно надо контролировать уровень сахара. И то, что вы точно можете сделать для своего здоровья — это отказаться от продуктов, которые явно содержат подсластители.

Не заходите на кухню после ужина

Вечерние и ночные перекусы — одна из самых распространенных причин набора веса. Ужинайте за два-три часа до сна и постарайтесь больше ничего не есть до самого завтрака. Заметите эффект уже через несколько дней!