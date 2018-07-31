Ещё
6 простых правил, чтобы начать худеть уже сегодня
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 простых правил, чтобы начать худеть уже сегодня 

Домашний очаг 2 часа назад
Фото: Домашний очаг
Несколько рекомендаций, которые отнимут не более пяти минут и позволят начать худеть уже сегодня. Удачи!

Ешьте белок всегда

При каждом полноценном приеме пищи или перекусе ешьте белок. Он необходим для того, чтобы у нас было достаточно энергии и мы могли вести полноценный активный образ жизни — а также для того, чтобы организм дольше чувствовал себя сытым.

Ешьте каждые 3-5 часов

Это оптимальный перерыв между приемами пищи: если есть чаще, организм не успеет переработать полученные калории в энергию, а если питаться с большими перерывами, выше вероятность, что вы сильно проголодаетесь и съедите больше, чем вам на самом деле надо.

Ешьте много овощей

Как минимум половину порции еды, которую вы получаете, должны составлять овощи. Именно свежие овощи и фрукты — основной источник пищевых волокон, клетчатки, а также многих витаминов и минералов. Кроме того, это просто вкусно и полезно!

Оставляйте часть еды на тарелке

Если вы привыкли обедать или ужинать вне дома, оставляйте на тарелке примерно четверть порции. Дело в том, что в кафе и ресторанах при готовке используется больше масла и жира, чем в домашней кулинарии — поэтому, съедая три четверти стандартной порции, вы все равно насытитесь, а ваша фигура не пострадает.

Откажитесь от подсластителей

Найти продукты, не содержащие добавленный сахар — та еще задача. Но если вы всерьез решили заботиться о своей фигуре и своем здоровье, вам обязательно надо контролировать уровень сахара. И то, что вы точно можете сделать для своего здоровья — это отказаться от продуктов, которые явно содержат подсластители.

Не заходите на кухню после ужина

Вечерние и ночные перекусы — одна из самых распространенных причин набора веса. Ужинайте за два-три часа до сна и постарайтесь больше ничего не есть до самого завтрака. Заметите эффект уже через несколько дней!
Домашний очаг: последние новости
6 признаков того, что вам нужно срочно записаться к кардиологу 5 признаков того, что вам надо больше есть, чтобы похудеть Как справиться с варикозом?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто заставляет женщин чувствовать себя уродливыми13
Брежнева удивила слишком откровенным декольте5
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри27
Некрасивые жены звездных красавцев3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение