И паста не поможет: неожиданные причины плохого запаха изо рта

Запах изо рта может стать таким же отталкивающим, как неприятный внешний вид или вызывающее поведение. Стоматологи со стажем рассказывают в чем кроется причина несвежего дыхания, отмечая совершенно неочевидные факторы.

Многие даже не подозревают, что язык нужно чистить два раза в день, чтобы предотвратить размножение бактерий. Именно последние провоцируют несвежее дыхание, поэтому язык стоит чистить специальной щеткой или отдельным скребком.

Недостаток жидкости в организме провоцирует проблему выделения достаточного объема слюны, что влечет за собой сухость во рту. Нехватка влаги приводит к отмиранию клеток языка, чем питаются патогенные бактерии, отвечающие за неприятный запах.

Заложенный нос и храп

Если рот постоянно находится в открытом положении по причине заложенности носа или храпа, то появляется неприятный запах. Из-за сухости бактерии начинают быстрее размножаться и выделять соединения серы, провоцирующие несвежее дыхание.

Желудок

Если запах изо рта кислый, стоит обратить внимание на здоровье желудка, поскольку таким образом он сигнализирует о проблеме. Если к несвежему дыханию добавляется боль в животе, отрыжка и тошнота, то стоит провериться на наличие гастрита и язвы желудка. Кроме того, кислый запах может указывать на пониженную кислотность.

Диета

При нехватке питательных элементов организм проваливается в стрессовую ситуацию и предпринимает соответствующие меры: сжигает жировые запасы. Резкое похудение чрезвычайно вредит здоровью, в частности, провоцирует образование кетонов, отвечающих за неприятный запах изо рта.

Диабет, почки и легкие

Легочные болезни часто приходят вместе с неприятным запахом изо рта, а также этот неприятный эффект может говорить о проблемах с почками. При диабете у человека возникает сильный запах ацетона, поэтому как только он проявился, следует незамедлительно обращаться к врачу.

Протезы и пирсинг

Зубные протезы, а особенно мосты, требуют тщательного ухода, чтобы не допускать появления неприятного запаха. Недостаточная гигиена в таком случае может спровоцировать болезни десен. Пирсинг языка и другие виды проколов полости рта достаточно вредны из-за вероятности возникновения грибковых инфекций, которые провоцируют неприятный запах. Кроме того, поражение грибком всегда сопровождается белым, желтым или кремовым налетом на языке, жжением и повышенной чувствительностью к острому и кислому.