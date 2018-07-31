Мастопатия молочной железы: что это и как ее лечить

Аномалии репродуктивной системы довольно быстро распространяются среди женщин любого возраста. Одним из проявлений патологии эндокринной и иммунной системы, а также сложных воспалительных процессов органов малого таза является мастопатия молочной железы.

Конечно, мастопатия — это не острое патологическое состояние, но знать, что это такое, как лечить болезнь и к чему она может привести должна знать каждая женщина.

Этиологическое лечение мастопатии

Этиологическое лечение — это радикальное воздействие на причину патологического состояния, которое приводит не только к снижению проявления клинических симптомов болезни, но и к полному избавлению от нее.

Чтобы успешно вылечить мастопатию, нужно выявить причину состояния и знать, как правильно ее лечить.

Мастопатия молочной железы — это гиперплазия, дистрофия или атрофия тканей, то есть её аномальное разрастание из-за ускоренного или частично атипичного размножения клеток. Мастопатия относится к фоновым или предраковым заболеваниям.

После Международного конгресса по онкологии, состоявшегося в 1961 году, было определено несколько постулатов онкологического процесса в молочной железе:

Рак не развивается на здоровой ткани.

Раку всегда предшествует какое-либо заболевание, которое способствует патологическим изменениям в ткани молочной железы.

Диагностика и этиологическое лечение мастопатии является основой профилактики рака молочной железы у женщины.

Причины возникновения мастопатии и возможности их лечения

Сразу нужно сказать, что в настоящее время нет четких критериев изменения ткани молочной железы, которые могут сказать о том, что рак молочной железы будет. В равных долях мастопатия и приводит и не приводит к онкологии груди. Замечено только то, что рак всегда возникает на фоне развивающейся мастопатии.

Подробное изучение причин мастопатии позволяет понять, как эффективно лечить эту болезнь на разных этапах развития болезни и жизни женщины.

Генетическая предрасположенность.

Гормональные нарушения.

Сбой иммунологических факторов защиты.

Хронические бактериальные и вирусные заболевания органов репродуктивной системы (чаще всего половых органов). Основную роль в развитии мастопатии отводят четырём факторам:

Возрастной аспект в причинах возникновения мастопатии: Гиперпластические процессы шейки матки приводят к мастопатии в любой период жизни женщины.

Патология эндометрия (внутреннего слоя матки) становится причиной мастопатии после 40–45 лет. Такая тенденция связана с нарушением иммунологического гомеостаза у женщин и развитием инволютивных изменений во всех органах половой системы, связанных со снижением функции деторождения. Некоторые авторы приводят цифры, связывающие растущее количество ановуляторных циклов и развивающуюся мастопатию.

Прием эстрогенов в постменопаузальном периоде. Зачастую для снятия основных симптомов климактерического периода (нарушение работы сердечно-сосудистой системы, профилактика остеопороза, приливы, жжение и дискомфорт во влагалище, связанных с инволютивными изменениями в слизистой) гинекологами назначаются гормональные препараты, содержащие эстрогены.

Прием стероидных контрацептивных лекарственных средств.

Интересно!

В настоящее время в Беларуси поднят вопрос о гиперпластических процессах половых органов женщин, которые связаны с облучением и особенностями экологических условий в стране.

Эта проблема находится в стадии подробного изучения и обещает дать ответы на многие нерешенные вопросы в теме предраковых и фоновых заболеваний у женщин.

Успешное лечение мастопатии молочной железы в любом возрасте напрямую зависит от того, как лечат причины ее возникновения.

Важно!

Только выявление причины возникновения мастопатии является залогом ее успешного лечения.

Причины и лечение фоновых и предраковых заболеваний у женщин

Влагалище. Патология слизистой и других слоев влагалища приводит к гиперпластическим процессам в молочной железе в молодом возрасте. Причиной такого процесса становятся вирусы (вирус папилломы человека, герпес), неспецифические воспаления, вызванные условно-патогенной флорой, специфические воспалительные процессы (гонорея, хламидиоз и т. д.), нарушение ph-баланса из-за нарушения гигиены. Воспалительные процессы лечатся антибиотиками узкой направленности действия (Ампициллин). При неэффективности назначается антибактериальные препараты широкого спектра действия.

Шейка матки. В причины патологии этой части органа с недавнего времени входит понятие раннего начала сексуальной жизни и частая смена половых партнёров. Также к причинам можно отнести травмы (аборты), воспалительные процессы различной этиологии и приём гормональных контрацептивов без контроля уровня гормонов. Эрозия шейки матки является наиболее опасным фоновым заболеванием в плане прогноза. Последнее время большинство врачей считают, что эрозии шейки матки до 22 лет лечить радикальными методами не стоит. Причиной возникновения эрозии может быть гормональная нестабильность, которая нормализуется после 22-23 лет. Нужно наблюдать за состоянием слизистой 1 раз в 3 месяца, соблюдать правила интимной гигиены и контролировать состояние эндокринной системы.

Эндометрий матки. Причиной мастопатии молочной железы, которая сопровождается патологией эндометрия, считаются относительная или абсолютная гиперэстрогения, отсутствие половой жизни и беременности в течение репродуктивного периода, патология обмена веществ (ожирение, сахарный диабет и т. д.). Коррекция или лечение этих причин быстро нейтрализует мастопатию и устранит риск её перерождения в онкологический процесс.

Яичники. Если вместе с выявлением патологии придатков матки определяются признаки мастопатии, искать причину заболевания нужно в патологии гормональной системы. Обследованию подлежит гипофиз, щитовидная железа, внешняя и внутренняя функция поджелудочной железы, у молодых девушек функция костного мозга (состояние крови). Симптоматическая или радикальная терапия, которая направлена на коррекцию уровня гормонов, является основным лечением мастопатии, вызванной патологией яичников. В зависимости от анатомического места расположения патологического процесса, который может привести к мастопатии молочной железы, зависит лечение:

Гормональная терапия. Антиэстрогены, гестагены, комбинированные оральные контрацептивы, ингибиторы секреции пролактина, андрогены (в редких случаях), аналоги освобождающего гормона гонадотропина.

Медикаментозная терапия, которая не влияет на гормональный фон. Антибиотики, противовирусные, нестероидные противовоспалительные препараты.

Общеукрепляющая терапия. Витамины, гепатопротекторы, стимуляторы иммунитета. В лечении мастопатии молочной железы используются целый ряд препаратов разной направленности:

Только специализированный врач акушер-гинеколог знает, как лечить мастопатию и назначает препараты, предварительно изучив особенности начала болезни, характер ее течения и симптомы.

Возраст больной.

Длительность болезни.

Клинические симптомы.

Анамнез жизни (количество беременностей, родов и т. д.).

Генетическая предрасположенность к онкологии. При назначении эффективного лечения мастопатии молочной железы учитывается:

Неправильное лечение мастопатии приводит к ухудшению состояния здоровья и несколько раз увеличивает риски развития онкологического процесса на фоне нездоровой ткани грудной железы.