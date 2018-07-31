Чем чреваты курортные романы

По неофициальной статистике количество посещений таких врачей, как гинеколог, уролог и венеролог экспоненциально растет на протяжении всего периода летних отпусков, достигая своего пика к концу сезона. Не трудно догадаться, что причиной тому являются многочисленные курортные романы — неизбежная составляющая каждого сезона отпусков.

Обратная сторона романтических отношений

Прекрасно, когда после летних романтических отношений остаются приятные воспоминания, а еще лучше, когда эти отношения имеют продолжение. Однако, как это не печально, довольно часто за летнюю «романтику» приходится дорого платить, особенно в том случае, если во время отдыха имели место незащищенные половые связи.

Безусловно, отсутствие случайных половых контактов — лучший способ обезопасить себя от «сюрпризов» в виде всевозможных ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Барьерный метод контрацепции (презерватив) — самый доступный способ профилактики половых инфекций, но даже, при его использовании нет 100% гарантии, что инфицирование не произойдет.

Презерватив лучше всего защищает от заражения «крупными» бактериями, такими как: гонококк и бледная трепонема (возбудители гонореи и сифилиса). Но вот от попадания в организм вирусов (вирус герпеса, цитомегаловирус, папилломы человека, в последние годы все чаще встречающихся у молодых людей), из-за их небольших размеров презерватив, 100-процентной защиты не дает.

Признаки инфицирования

Если, инфицирование все — таки, произошло, то клиническая картина с проявлением характерных симптомов тех или иных половых инфекций зависит, в первую очередь, от индивидуального состояния иммунной системы инфицированного человека. В среднем, инкубационный период самых распространенных половых инфекций — 2−3 недели (в основном при наличии хламидийной, уреа-микоплазменной инфекций). Бывают, такие инфекции (как гонорея), симптоматика которой проявляется достаточно быстро — через 3−5 дней после заражения или от момента сомнительного полового контакта. При сифилисе — наоборот, первые симптомы, обычно, проявляются спустя 3−4 недели после инфицирования.

К основным признакам инфицирования наиболее часто встречаемых ИППП (трихоманиаз, гонорея, хламидии, грибковые инфекции, сифилис, уреа-микоплазменные инфекции) относятся обильные желтовато-зеленые или творожистые выделения из половых путей, зуд, жжение, чувство дискомфорта в области наружных половых органов, болезненное и учащенное мочеиспускание.

Что делать?

При появлении первых признаков заболевания, следует как можно раньше обратиться к специалисту для прохождения необходимого обследования и начала своевременного лечения. Поскольку, чем раньше начато лечение, тем оно более эффективно и меньше шансов развития всевозможных осложнений. При отсутствии эффективной терапии инфекционное заболевание в начальной стадии может перейти в хроническую форму, что, в свою очередь, сложнее поддается лечению и может занимать длительное время.

У женщин самыми тяжелыми осложнениями ИППП, при длительно текущей инфекции и без проводимой терапии, является воспаления матки и придатков, образование спаечного процесса, что в итоге может привести и к бесплодию.

Однако, если после сомнительного контакта какие-либо неприятные ощущения вас не беспокоят и нет яркой симптоматики инфекционного заболевания, то торопиться как можно быстрее пройти обследование не следует.

Проявление клинической картины в виде характерных признаков (выше описанных), а также вероятность определения возбудителя (бактерий или вирусов) в анализах возможны по истечении так называемого инкубационного периода. Несмотря на это, в некоторых клиниках, специалисты, прекрасно понимая ситуацию, направляют пациентов на анализы на ИППП (очевидно, по материальным интересам).

Разумеется, при прохождении преждевременного обследования в анализах ничего не выявляется. Наиболее подходящий период для обследования на ИППП — спустя 2−3 недели после незащищенного контакта.

Дело в том, что некоторые половые инфекции могут протекать в скрытой форме без проявления каких-либо симптомов. Но при этом, в организме идет их постепенное развитие, приводящее в последствии к серьезным осложнениям.

В связи с этим, очень важно, даже несмотря на отсутствие симптоматики пройти необходимое обследование в подходящий период, то есть, через 2−3 недели после незащищенного полового контакта.

Не сделать себе хуже

В последнее время, многие практикуют самолечение, находя всевозможные варианты схем лечения в просторах интернета. К сожалению, все эти старания и попытки самолечения не приводят к желаемому результату. В большинстве случаев весь эффект от самостоятельной терапии сводиться к тому, что уходит только острая симптоматика и создается ложное впечатление излеченности.

Неправильный прием лекарств, особенно антибиотиков без учета их чувствительности, приглушает обострение заболевания, но не происходит полное излечение, а напротив, есть риск перехода инфекционного заболевания в хроническую форму. Как правило, хронический воспалительный процесс еще тяжелее вылечить, чем при его острой форме в начале заболевания.

Также, следует учесть, что во время отпуска в другой стране, особенно, если эти страны в совершенно в другой климатической зоне, на фоне длительных перелетов, усталости, переутомления, недосыпания, акклиматизации, смены воды, привычного питания — все это сопровождается снижением работы иммунной системы. Как следствие, у женщин происходят изменения микрофлоры кишечника, влагалища, сопровождающиеся развитием дисбактериоза.

При дисбактериозе влагалища (вагинозе) происходит увеличение количества нормально допустимой концентрации условно-патогенных бактерий, таких как: уреплазмы, микоплазмы, гарднерелла, кандида, т. е. получается, что «свои дремящие нормальные бактерии» на фоне угнетения иммунитета «просыпаются» — проявляясь яркой клинической картиной.

В этом случае, трудно определить — по какой именно причине обостряются так называемые условно— патогенные бактерии, либо «в подарок» от случайных партнеров. Можно сказать, что вам повезло, если дело закончится такими «безобидными подарками», а не сифилисом и гонореей.

Как и на что проверяться

Для диагностики ИППП существуют несколько современных лабораторных методов — это:

ПЦР-диагностика, данный метод позволяет быстро и достоверно выявить фрагменты бактерий и вирусов даже при незначительном их количестве. Микробиологический анализ отражает количество определяемых бактерий и чувствительность к антибиотикам, что очень важно для выбора антибактериальных препаратов при лечении. Иммунологический анализ — определение специфических иммуноглобулинов в крови, то есть антител к тем или иным микроорганизмам, с помощью этого анализа можно определить и сроки инфицирования и стадию заболевания (острая или хроническая).

После получения всех результатов обследования и при выявлении патогенных бактерий, с учетом объективной клинической картины, лучше не затягивать и обратиться к врачу для своевременного квалифицированного лечения. Это нужно для избежания хронизации заболевания, и как следствие, серьезных осложнений.

Грамотно подобранная комплексная терапия, включающая антибактериальные, противовоспалительные, противогрибковые препараты, в зависимости от выявленного возбудителя, должна привести к положительным результатам, поскольку в основном, все ИППП хорошо поддаются лечению. Правда, только в том случае, если оно начато своевременно и правильно подобранными препаратами.