Американка чуть не лишилась ноги после педикюра

Не так давно Трейси Линн Мартинез могла лишиться ноги после того, как посетила один из салонов красоты в своем городе. Жуткая история принесла свой опыт, которым женщина стремится поделиться в социальных сетях, чтобы предостеречь других.

22 июня Трейси отправилась в салон в Уинстон-Сейлем с намерением сделать педикюр. На первый взгляд салон был очень хорошим: помещение блестело от чистоты, персонал был учтивым и вежливым, и даже в педикюрной ванночке были одноразовые пакеты, не говоря уже о свежих инструментах в индивидуальных упаковках. Процедура, по словам Трейси, тоже обошлась без происшествий и она вернулась довольная домой.

Но уже на следующий день у Мартинез началась ужасная рвота. Кроме того, ее постоянно знобило и ей хотелось пить — Трейси выпила 23 бутылки воды за день. Сперва она думала, что простудилась, но потом обратила внимание на свою ногу, которая увеличилась в несколько раз. Трейси сразу же вызвала бригаду скорой помощи.

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Мартинез госпитализировали и уже в клинике врачи поставили диагноз — стрептококковая инфекция. По словам специалистов, Трейси обратилась к врачам вовремя. Еще бы немного, и ей пришлось бы ампутировать ногу. Медики подозревают, что инфекция попала в организм женщины во время процедуры педикюра, когда ей срезали кожу на ступнях инструментом для удаления мозолей.

Как оказалось позже, в большинстве штатов такая процедура запрещена. Разрешается лишь накрасить ногти или сделать массаж, но ни в коем случае нельзя использовать острые предметы во время обработки кожи ступней.

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​Не обязательно должен быть заражен инструмент: мастер может просто плохо обработать поверхность кожи, на которой может скопиться большое количество бактерий. Не забывайте, что в салонах очень просто подцепить гепатит или простой грибок.

Так или иначе, если вы любите делать маникюр или педикюр в салоне, следите за техникой стерилизации, ведь руки мастера маникюра почти не отличаются от рук хирурга.