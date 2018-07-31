Фитнес-тренировка для женщин. 15 минут в день для идеальной фигуры

Подтянутое тело за 15 минут в день.

Часто из-за занятости нам не хватает времени на полноценную тренировку. Специально для тех, кто не успевает ходить в тренажёрный зал, мы подготовили подборку простых, но эффективных упражнений. Этот комплекс займёт у вас всего 15 минут в день, но поможет поддержать мышцы в тонусе. И самое главное — вы сможете выполнять его регулярно, вне зависимости от того, где находитесь: дома, на природе или даже в номере отеля.

Пряжки на месте

Количество: 20 раз. Для чего: данное упражнение поможет вам разогреться перед тренировкой. Техника выполнения: встать нужно прямо, при этом ноги и колени должны быть слегка согнуты. Сделайте прыжок и поднимите руки над головой, сделайте хлопок, соединив ладони. Вернитесь в исходную позицию.

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Бег на месте

Количество: 20 раз.

Техника выполнения: пробегите на месте, поднимая ноги по очереди. Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной, когда вы поднимаете ноги.

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Для начала следует выполнять упражнение в медленном темпе, однако позже увеличивайте интенсивность.

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Приседания

Количество: 20 раз.

Техника выполнения: выполняя приседания, важно запомнить несколько правил.

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Позже можно усложнить упражнение:

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Отжимания

Количество: 10 раз.

Техника выполнения:

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Выпады

Количество: 20 раз.

Техника выполнения: при выполнении упражнения спина должна быть ровной, ноги разведены на ширину плеч. Сделайте шаг вперёд, удерживая спину в вертикальном положении.

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60-секундная планка

Техника выполнения: твёрдо зафиксируйте руки на полу. Слегка расставьте ноги. Следите за локтями во время выполнения упражнения: они должны находиться на уровне плеч. При этом ягодицы не должны быть выше прямой линии тела.

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Если до этого вы никогда не делали такое упражнение, то можете начать с 10-секундной планки, а затем постепенно увеличивайте время.

Повторите все упражнения три раза. Делайте небольшие перерывы между подходами.