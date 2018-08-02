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Тренировка для мужчин. Красивое тело без спортзала за 15 минут в день
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Тренировка для мужчин. Красивое тело без спортзала за 15 минут в день 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Простые упражнения, которые помогут вам сохранить мышцы в тонусе.
Продолжаем серию статей о простых, но эффективных упражнениях, которые можно выполнять в любом удобном месте. В прошлый раз мы писали про 15-минутную тренировку для женщин, на этот раз — специальный комплекс упражнений для занятых мужчин.
Этот комплекс нужно делать максимально быстро, стараясь не допускать большие перерывы между упражнениями.
Перед тем как вы начнёте выполнять упражнения, важно разогреть тело. Для этого идеально подойдут прыжки на месте. Перед основным комплексом упражнений выполните 70 прыжков.
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Велосипед
Количество: 25 раз  Техника выполнения:
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Вначале стоит делать упражнение медленно, затем можно увеличить скорость.
Удары на месте
Количество: 40 раз  Техника выполнения:
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Боковые прыжки
Количество: 30 раз  Техника выполнения:
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Отжимания
Количество: 20 раз  Техника выполнения:
Если вы только начали заниматься, то стоит начать с простых отжиманий от пола.
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Однако со временем их можно будет усложнить.
Альпинист
Количество: 50 раз  Техника выполнения:
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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