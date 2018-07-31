Фитнес-игры: пройдите тест и узнаете, на какой фрукт похожи ваши ягодицы

1 Давайте поиграем

2 Фитнес-советы для разных форм бедер и ягодиц

Даже если вас полностью устраивает ваши формы, советуем вам не пренебрегать специальными упражнениями и укреплять мышцы ягодиц, чтобы они всегда оставались упругими и подтянутыми.

Для ягодиц в форме клубники, или сердца, подойдут упражнения, которые прорабатывают область «галифе», чтобы она не провисала: подъемы ноги сзади стоя, приседания на одной ноге, упражнения с эспандером.

Обладательницам «дынек» советуем сосредоточиться на средней и малой ягодичных мышцах — тех, что находятся ближе к талии, и выполнять больше вращательных упражнений: махи ногой в сторону, приседания с махами.

Ягодицы в форме винограда, небольшие и продолговатой формы, нуждаются в наращивании объема и укреплении мышц верхней части бедра. Делайте приседания с весом (мячом, гантелями, штангой).

С круглой формой ягодиц, «персиками», нужна разнообразная программа упражнений, чтобы воздействовать на мышцы под разными углами, сделать их объемнее и подчеркнуть зону перехода талии в ягодицы: приседания, плие, выпады в сторону.

3 Повторяй за мной

Ну а если вы еще не приобрели абонемент в тренажерный зал, чтобы с полной силой подойти к упражнениям на ягодицы, делимся с вами фитнес-туториалом для занятий дома.