Пока не поздно: как обезопасить себя от варикоза

Почти половина из нас стабильно жалуется на тяжесть в ногах в вечернее время и появление сосудистых «звездочек». Увы, но варикоз — это не просто косметический дефект. Со временем маленькая эстетическая неприятность может перерасти в грозное заболевание, а его обладательницы рискуют не только красотой ног, но и собственным здоровьем.

Откуда все это взялось?

В первую очередь, стоит помнить, что кровь по венам идет снизу вверх благодаря работе окружающих мышц и клапанам, расположенным в просвете самого сосуда. Клапаны работают как чернильница-непроливашка, пропуская кровь в одну сторону и не давая ей стечь обратно. При варикозной болезни они перестают нормально функционировать, происходит переполнение сосуда кровью и его растяжение. Вены не умеют проталкивать кровь сами, для этого им нужны мышцы, сдавливающие их снаружи. Это возможно только при движении. Так что огромную роль в развитии варикоза играет сидячий образ жизни (узнали себя?). Особенно заметно этот фактор влияет на девушек с избыточным весом. И да, не стоит сбрасывать со счетов авиаперелеты и длительные автомобильные переезды, а также вредные привычки — любовь к алкоголю и курению.

И что теперь делать?

Но есть и хорошие новости — предупредить развитие варикозной болезни вполне возможно. Для этого стоит выполнять ряд простых правил:

— старайтесь чаще ходить пешком;

— занимайтесь плаванием — это лучшая профилактика варикозной болезни;

— делайте разминку в течение дня при стоячей/сидячей работе — 5-10 минут в час переминайтесь с пятки на носок, найдите возможность пройтись, поставьте удобную банкетку, чтобы можно было давать ногам время на отдых в горизонтальном положении;

— дома после рабочего дня давайте ногам отдохнуть в приподнятом положении, а после душа обливайте голени прохладной водой;

— следите за весом — лишние килограммы отрицательно скажутся на ваших венах;

— не перегревайте ноги — вены любят прохладу, не злоупотребляйте горячими ваннами, сауной и баней;

— отдавайте предпочтение обуви на невысоком каблуке и с поддержкой свода стопы;

— на случай перелетов, длительных поездок на автомобиле применяйте профилактические компрессионные гольфы. Они создадут необходимое давление и помогут вашим венам лучше работать при его перепадах и длительном нахождении в сидячем положении.

А что будет?

Варикоз — это не только эстетическая проблема. При прогрессировании заболевания могут возникнуть такие осложнения как тромбофлебит и трофические язвы. Тромбофлебит опасен отрывом тромба и его перемещением в легочную артерию, что может угрожать не только здоровью, но и жизни. Трофические язвы же крайне плохо заживают, ведь их причиной является не только и не столько инфекция, а запущенная стадия варикоза.

Но основное, что надо запомнить, даже если болезнь уже началась — не стоит паниковать. Однако даже впервые появившиеся симптомы, такие как тяжесть в ногах в вечернее время, появление сосудистых «звездочек», отечность голеней, — это уже повод обратиться к сосудистому хирургу и пройти обследование.