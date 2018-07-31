Что происходит с человеком после смерти

Во многих религиях есть постулат о жизни после смерти. И вот некоторые теории, объясняющие, что же происходит с человеком после ухода из этого мира.

1. Буддисты верят в то, что человек многократно перерождается. В зависимости от поступков человека в жизни его энергия трансформируется, благодаря чему он может перейти на новый этап. Цель любого человека — вырваться из цепи перерождений.

2. Концепция «космического сознания» предполагает, что сознание не привязано к телу, но находится во Вселенной. После физической смерти сознание просто переходит в новое тело. Этим легко объяснить, почему иногда у людей проявляются странные способности и воспоминания о якобы прошлых жизнях.

3. Вопрос о том, что происходит после смерти, волнует человечество не одно тысячелетие. Но некоторые уверены, что после смерти не происходит ничего. И большинство учёных склоняются именно к этой версии. Исследователи так и не поняли до конца работу сознания, но известно, что нейрохимические сигналы в мозге формируют восприятие событий. Отсутствие таких сигналов после смерти фактически означает отсутствие сознание, а значит, и отсутствие жизни.