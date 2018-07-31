Пить или не пить? Топ-7 вопросов о футболе, пиве и алкогольной зависимости

Об огромном количестве проданного во время мундиаля пива докладывали даже на уровне руководства страны. Однако это не тот показатель, которым реально стоит гордиться.

О коварном алкогольном продукте, сильных эмоциях и жаре «АиФ-Прикамье» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Пермского краевого клинического наркологического диспансера Лариса Юркова.

Футбол + пиво = инсульт?

Летом, чтобы утолить жажду, многие выбирают пиво. Но, по мнению врачей, этот пенный напиток далеко не безобиден для нашего организма.

«Причина в том, что пиво в своём составе имеет большое количество сложных веществ, повышающих вязкость крови. Во время употребления появляется так называемый синдром виноградной кисти, когда эритроциты в крови как бы смыкаются и передвигаются вместе, не имея возможности проникать в мелкие сосуды. Как результат — даже у здорового человека могут возникнуть мелкие кровоизлияния, которые приводят к нарушению мозгового кровообращения и проблемам с сердцем. Ведь наш «мотор» вынужден усиленно работать, чтобы гонять загустевшую кровь по организму», — объясняет Лариса Юркова. — Как и любой алкоголь, пиво очень жадно к воде, поэтому его употребление может привести к нарушению водно-солевого обмена, выводу воды из кровеносного русла в мягкие ткани, повышению давления. А самый опасный результат, который можно получить, смешав алкоголь, высокую температуру воздуха и эмоциональное возбуждение от футбольного матча, — это инсульт».

Почему фанаты дерутся и бьют витрины?

Ещё одна опасность пива в том, что в нём присутствуют моноамины — вещества, которые прицельно разрушают клетки головного мозга, вызывая их массовую гибель. Появляющиеся во время и после употребления этого напитка головные боли как раз и символизируют этот процесс.

«Действие алкоголя, содержащегося в пиве, можно наблюдать у тех нетрезвых футбольных фанатов, которые после проигрыша команды ходят по городу, дерутся и бьют витрины. На фоне эмоционального выброса эндорфинов они теряют контроль над собой, начинают проявлять озлобленность и впадают в агрессивное состояние. Причём в трезвом виде ни один из них не повёл бы себя так, как в состоянии опьянения, — говорит врач. — Есть и второй вариант развития событий после употребления этого алкогольного напитка на стадионе: во время матча болельщики громко кричат, болеют, смачивают пересохшее горло пивом, но не чувствуют опьянения, а после того, как возбуждение прошло, у болельщика может наступить резкое опьянение, вплоть до потери сознания. Этим и объясняются одинокие мужчины в шарфиках футбольной команды, которых можно увидеть после матча спящими в автобусах, на лавочках или возле подъездов».

Какая доза пива не повредит?

«Назвать усреднённую безопасную дозу пива невозможно, ведь каждый человеческий организм уникален, — говорит нарколог. — У кого-то есть заболевание, но он не подозревает об этом, а мы дали ему рекомендацию и нанесём большой вред. А вот кому пиво категорически нельзя, так это лицам до 18 лет и беременным женщинам. Женский организм отличается от мужского содержанием воды и жиров, поэтому воздействие алкоголя на женщин будет быстрым и гораздо более длительным. Ещё пиво не рекомендуется пить тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, и лицам, страдающим отёками».

Худой — меньше, полный — больше?

При употреблении пива разница в весе является своеобразной ловушкой. Если у человека субтильное строение организма, то и меньшая доза пива может привести к опьянению. А вот если вес большой, то, казалось бы, и выпить пива можно больше? Однако из-за лишнего веса, возможных гормональных нарушений, проблем с венами пивная нагрузка тучным человеком переносится гораздо тяжелее.

Что быстро приведёт в порядок?

Несколько лет назад в России появились таблетки от похмелья. Теперь они продаются в каждом супермаркете. Насколько они эффективны?

«Все эти таблетки разные, но суть одна: чаще всего в них содержится большая доза аспирина и витамина С, — объясняет Лариса Юркова. — Кому-то они могут помочь, а кому-то даже навредить, ведь пострадавшему накануне желудку предлагается большая доза аспирина. Это может привести к разрушению слизистой желудочно-кишечного тракта и проблемам с желудком, вплоть до появления язвы».

А вот чтобы без вреда помочь организму наутро справиться с похмельем, необходимо знать механизм отрезвления: после употребления спиртного необходимо восстановить водно-солевой обмен. Для насыщения организма минералами как нельзя лучше подойдёт вчерашний овощной суп: щи или борщ, в них очень много необходимых организму минералов. Хорошо помогают некрепкий зелёный чай с лимоном и мёдом, отвар шиповника, брусничный, клюквенный и облепиховый морсы. Ну и, конечно, квашеная капуста или огурцы. Обратите внимание: они должны быть именно квашеными, а не маринованными.

Кстати, случалось и такое, что тяжёлое похмелье приводило к гибели человека. Поэтому если ему действительно плохо — рвота, расстройство стула, головные боли, давление и боли в сердце, — необходимо вызвать скорую помощь, чтобы медики помогли стабилизировать состояние.

Как вычислить алкогольную зависимость?

«Если человек знает, что сегодня вечером его ждёт употребление алкоголя, и от этого у него наступает эмоциональный подъём — это первый звонок, который может сигнализировать о психологической зависимости, — поясняет врач-нарколог. — Далее он начинает искать повод, чтобы выпить: за приезд, за отъезд, за удачу, за неудачу. В компании такой человек всё чаще становится организатором покупки спиртного: взять надо больше, чтобы потом два раза не бегать. Следующий этап наступает, когда он теряет ситуационный контроль: знает, что ему завтра на работу, но накануне не может оказаться от употребления спиртного, хотя понимает, что работать будет тяжело. Затем не может остановиться и начинает употреблять и на работе, а потом и садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Зато если планы рухнули и застолье сорвалось, у зависимого человека резко меняется настроение. В его поведении появляются агрессия и раздражительность».

Вторая стадия алкогольной зависимости возникает, когда наутро, чтобы улучшить своё состояние, человеку обязательно нужно поправить голову алкоголем. Врачи говорят, что это тот самый момент, когда необходимо срочно обращаться к специалисту, чтобы не допустить дальнейшей деградации человека. Именно во второй стадии алкогольной зависимости у организма растёт переносимость спиртного. Человек может много пить и долго не пьянеть. Нередко он начинает этим хвастаться.

Третья стадия алкоголизма наступает, когда человеку становится достаточно совсем малой дозы, чтобы отключиться и уснуть. Запасы организма, помогавшие противостоять алкоголю, исчерпаны. Наступает деградация личности: в результате неумеренного употребления спиртного проявляется энцефалопатия (поражение головного мозга. — Авт.). На этой стадии в лексиконе у зависимого начинает появляться немало грубых плоских шуток. Личность человека меняется, он теряет возможность принимать самостоятельные решения и совершать трезвые поступки.

Пиво в бане и так ли безвредна «нулёвка»?

Есть те, кто любят брать пиво в баню. По мнению врачей, это большая ошибка, ведь во время нахождения в парной организм и так испытывает серьёзные нагрузки от перепада температур, а после пива к ним добавляется ещё и нагрузка на сердце. Самые оптимальные средства, чтобы восполнить потерю жидкости во время потения, — это безалкогольные напитки или вода с небольшим количеством соли. Кстати, последний способ широко используется рабочими в горячих цехах.

Сейчас производители пива активно рекламируют безалкогольную «нулёвку», которая хорошо освежает и которую можно употреблять даже водителям за рулём.

«В безалкогольном пиве всё-таки присутствует небольшая доля алкоголя, однако его действие на организм гораздо легче того, какое оказывают компоненты этилового спирта», — говорит врач.

Кстати

Ситуация с алкоголизмом в Перми, если верить статистике, улучшается. Если сравнить шесть месяцев 2018 года с аналогичным периодом прошлого года, то почти в пять раз уменьшилось количество алкогольных психозов, стало меньше умерших от отравления алкоголем. Медики объясняют это тем, что для пермяков на первое место выходят семейные ценности и здоровый образ жизни. Растёт и культура пития.