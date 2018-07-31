10 способов стать выше ростом за одну неделю

Наш рост определен генами и на это влиять невозможно. Но существуют специальные техники и диеты, благодаря которым можно стать выше, притом достаточно быстро.

Витамин А не зря называют витамином роста. В первую очередь стоит добавить его в ежедневный рацион — это станет хорошим подспорьем.

На секрецию гормона роста (вырабатываемый гипофизом соматропин) активно влияет здоровый образ жизни. Ложитесь спать до 10 часов вечера, занимайтесь спортом не реже 3 раз в неделю — подобные советы вы наверняка видели уже не раз, но менее действенными они от этого не стали. Хотите стать выше? Добро пожаловать в мир ЗОЖ.

Посмотрите, что еще нужно делать для того, чтобы вырасти.

Добавьте к этим советам вис на турнике: простое и очень эффективное упражнение не только улучшит осанку, но и укрепит предплечья.