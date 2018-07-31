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Мослекторий покажет, как выбирать продукты питания и выглядеть моложе
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Мослекторий покажет, как выбирать продукты питания и выглядеть моложе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
13 августа в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» состоится лекция проекта «Мослекторий». Тема — «Правильное питание для активного долголетия».
Чем питаются долгожители в разных частях света? Как сохранить здоровье в зрелом возрасте, добиться хорошего самочувствия для полноценной жизни, выглядеть младше своего возраста? Какая диета лучше всего подойдет москвичам? Как выбирать продукты в магазинах? Почему медицина часто меняет свои взгляды на правильное питание? И о чем говорят современные исследования? Об этом расскажет консультант по питанию и пищевому поведению, нутрициолог Юлия Лодыгина.
Прямую трансляцию смотрите 13 августа в 19:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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