Мослекторий покажет, как выбирать продукты питания и выглядеть моложе

13 августа в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» состоится лекция проекта «Мослекторий». Тема — «Правильное питание для активного долголетия».

Чем питаются долгожители в разных частях света? Как сохранить здоровье в зрелом возрасте, добиться хорошего самочувствия для полноценной жизни, выглядеть младше своего возраста? Какая диета лучше всего подойдет москвичам? Как выбирать продукты в магазинах? Почему медицина часто меняет свои взгляды на правильное питание? И о чем говорят современные исследования? Об этом расскажет консультант по питанию и пищевому поведению, нутрициолог Юлия Лодыгина.

Прямую трансляцию смотрите 13 августа в 19:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.