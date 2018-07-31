Экстренная подготовка к отпуску — как и где?

Заботиться о своем здоровье и о теле нужно круглый год, но зачастую на это просто не хватает времени. Вылет уже через несколько дней, но вы совсем не готовы к пляжу? Без паники — редактор BeautyHack Дарья Сизова выбрала три процедуры салона Daviani Beauty&Spa, которые сделают ваше тело идеальным, а кожу — сияющей.

Процедура «Упругое тело» на аппарате Icoone Laser

Отличный способ быстро привести тело в порядок — результат виден уже после первого похода в салон. Аппарат совмещает технику вакуумного массажа и диодного лазера — помогает бороться с целлюлитом, жировыми отложениями и дряблостью кожи (иногда его называют улучшенной версией аппарата LPG).

Он эффективно воздействует на соединительные ткани, за счет чего стимулирует дренаж лишней жидкости. Жировые отложения становятся меньше, а кожа приходит в тонус.

Процедура «Гладкость кожи» — лазерная эпиляция на аппарате Soprano

Самая большая проблема в этой процедуре — боль и дискомфорт. Но в салоне ее решают при помощи новейшей лазерной установки — сапфировый наконечник охлаждает кожу.

Хорошая новость — с этой установкой волоски можно удалять даже летом (а воздействию поддадутся даже рыжие и светлые волосы).

Процедура «Сияющее лицо» на аппарате SkinMasterPlus

Аппарат для чистки лица любят за его многофункциональность — он не только очищает кожу от загрязнений, но и глубоко увлажняет ее. На нем делают ультразвуковой пилинг, который избавляет кожу от мертвых клеток и загрязнений пор, не травмируя ее (макияж можно наносить практически сразу после процедуры).

С помощью аппарата проводят и омолаживающие процедуры, восполняя нехватку собственного коллагена в коже. Все четыре процедуры можно делать отдельно, а можно — в комплексе. Чтобы дополнительно смягчить кожу и увлажнить ее (что будет актуально и до отпуска, и после), можно попробовать технологию ультразвука, которая поможет клеткам кожи сохранить и накопить нужное количество воды.