Ещё
Экстренная подготовка к отпуску — как и где?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экстренная подготовка к отпуску — как и где? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Заботиться о своем здоровье и о теле нужно круглый год, но зачастую на это просто не хватает времени. Вылет уже через несколько дней, но вы совсем не готовы к пляжу? Без паники — редактор BeautyHack Дарья Сизова выбрала три процедуры салона Daviani Beauty&Spa, которые сделают ваше тело идеальным, а кожу — сияющей.
Процедура «Упругое тело» на аппарате Icoone Laser
Отличный способ быстро привести тело в порядок — результат виден уже после первого похода в салон. Аппарат совмещает технику вакуумного массажа и диодного лазера — помогает бороться с целлюлитом, жировыми отложениями и дряблостью кожи (иногда его называют улучшенной версией аппарата LPG).
Он эффективно воздействует на соединительные ткани, за счет чего стимулирует дренаж лишней жидкости. Жировые отложения становятся меньше, а кожа приходит в тонус.
Процедура «Гладкость кожи» — лазерная эпиляция на аппарате Soprano
Самая большая проблема в этой процедуре — боль и дискомфорт. Но в салоне ее решают при помощи новейшей лазерной установки — сапфировый наконечник охлаждает кожу.
Хорошая новость — с этой установкой волоски можно удалять даже летом (а воздействию поддадутся даже рыжие и светлые волосы).
Процедура «Сияющее лицо» на аппарате SkinMasterPlus
Аппарат для чистки лица любят за его многофункциональность — он не только очищает кожу от загрязнений, но и глубоко увлажняет ее. На нем делают ультразвуковой пилинг, который избавляет кожу от мертвых клеток и загрязнений пор, не травмируя ее (макияж можно наносить практически сразу после процедуры).
С помощью аппарата проводят и омолаживающие процедуры, восполняя нехватку собственного коллагена в коже. Все четыре процедуры можно делать отдельно, а можно — в комплексе. Чтобы дополнительно смягчить кожу и увлажнить ее (что будет актуально и до отпуска, и после), можно попробовать технологию ультразвука, которая поможет клеткам кожи сохранить и накопить нужное количество воды.
BeautyHack.ru: последние новости
Как, зачем и стоит ли управлять менструальным циклом Осторожно: 6 неочевидных причин, почему вы сильно потеете Жевать нельзя переживать? 10 шок-фактов о жевательной резинке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпущен «слишком откровенный» купальник12
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком6
Некрасивые жены звездных красавцев3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри43
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение