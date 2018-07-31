7 верных способов перестать переедать

Виртуоз мануального моделирования лица и тела и специалист по целесообразному интуитивному питанию доктор Элькин славится умением затормозить ход биологических часов во имя молодости и красоты дражайших пациентов и мастерством высокохудожественной «лепки» идеальных силуэтов без намека на лишний вес.

ПОЧЕМУ ПЕРЕЕДАЕМ?

Как правило, на это есть ровно семь причин.

Стресс

На первом месте — его величество стресс: самый малозаметный и самый часто встречающийся «спутник» расстройств пищевого поведения. Переедание — очевидный ответ психологически неуравновешенного человека на возникновение дискомфортной ситуации. В зоне повышенного риска — люди, которые не в состоянии самостоятельно принять решение, а также обладатели заниженной самооценки.

Слишком стремительный прием пищи

Сигнал о насыщении поступает в мозг не сразу, а лишь спустя 15-20 минут после начала еды. Так, за 5-10 минут человек, не дотерпев до фазы насыщения, съедает гораздо больше, чем нужно организму. Поэтому врачи и советуют есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек.

Бесконтрольная еда Частая ошибка тех, кто свято верит, что питается правильно, и напрочь забывает о калорийности продуктов. К примеру, орехи и сухофрукты — это действительно полезно, но и калорий в них уйма. Ими не насыщаются — и здравствуй, переедание! «Жидкие» калории в виде смузи и протеиновых коктейлей влекут за собой все тот же неутешительный исход.

Жажда

Жажда тоже способна привести к чрезмерному потреблению пищи. Обычно человек напивается всего несколькими глотками воды. А у нас ведь как? Призывы пить по 2,5 литра воды в день доносятся отовсюду. Не многие в курсе, но единовременно желудок человека может безболезненно переварить всего 330 мл еды или жидкости, а потому все, что свыше, не переваривается. И значит — задерживается, накапливается и, извиняюсь за выражение, гниет.

Перекусы

И дробное питание, как одна из вариаций на тему. Теоретически это правильная схема: человек ест небольшими порциями от 6 до 8 раз в день. На практике же получается, что многие едят эти шесть раз так, словно каждый прием пищи — это полноценный обед, в котором и первое, и второе, и третье, и компот. Поэтому самым сбалансированным и вымеренным считается старое доброе трехразовое питание.

Социальный аспект

То бишь, переговоры, деловые обеды и прочие коктейли и афтерпати. Словом, все те тусовки-массовки, на которых человек хочет-не хочет, но принимает пищу да еще и выпивает — и не важно, что ни чувства голода, ни жажды нет.

Псевдоздоровые продукты

Многие ЗОЖ-энтузиасты, зацикленные на так называемом правильном питании, считают, что «здоровые продукты» (что бы это словосочетание ни значило) априори низкокалорийны. Это не так. Важно ориентироваться не на условную полезность продуктов, а на их калорийный состав.

КАК ОСТАНОВИТЬ ПЕРЕЕДАНИЕ?

Спрашивали — отвечаю: 1. Принимайте пищу вовремя, согласно вашему режиму дня. Худшее, что вы можете сделать для своего здоровья и фигуры — это голодать весь день, запивая голод очередной чашкой кофе, забыв про обед, а затем наесться вечером. Или решить, что если вечером планируется поход в ресторан, нужно сэкономить калорий и весь день сидеть на воде. Отсутствие режима питания — прямой путь к лишнему весу. 2. Не перекусывайте. Ну окей: если и перекусываете, то хотя бы без фанатизма. Знайте меру. И помните: только 330 мл за один раз. 3. Не ешьте на бегу: всегда принимайте пищу в спокойной обстановке. Вы наверняка много раз это уже слышали, но что поделаешь, если это работает. В нервной обстановке или в спешке мы полагаемся на инстинкты, а не на голову, и успеваем съесть в несколько раз больше, чем нужно, пока бедный перегруженный желудок не взмолится о пощаде. 4. Не превращайте еду в награду или утешение. Есть много способов порадовать себя, хотите сделать себе подарок — сделайте, но пусть он будет не съедобным. 5. Придя домой, постарайтесь первые 15 минут не садиться за стол — это самый опасный период для бесконтрольной еды. Переоденьтесь, примите душ, переведите дух, а уж потом садитесь ужинать. 6. Попробуйте поменять свое отношение к еде в стрессовой ситуации. Не заедайте и не запивайте стресс. Как это сделать, мы подробно поговорим в отдельном материале. Пока же попробуйте освоить самые простые техники дыхания и в любой непонятной ситуации дышите. Желание заесть стресс отступит, а вы будете чувствовать себя лучше не только физически, но и морально — маленькая победа над сложившимися привычками поднимет вашу самооценку. 7. Используйте посуду маленьких размеров: это психологически настраивает на скорое насыщение. Не обязательно есть из блюдечка, но оставьте модные тарелки ресторанных размеров ресторанам, вы ведь не сервируете блюда так, как это делают шефы. Зато соблазн заполнить все пустое пространство едой, а потом переместить эту еду в себя, будет очень велик.