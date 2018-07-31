Кондиционер или вентилятор: что выбирает Елена Малышева 

Разбираемся в вопросе вместе с ведущим программы, доктором-иммунологом Андреем Продеусом: — Если в доме есть маленькие дети, особенно малыши в возрасте до одного года, в 30-градусную жару необходимо охлаждать помещение. Терморегуляция младенцев несовершенна, они плохо умеют отдавать тепло. А перегрев чреват осложнениями вплоть до смертельных. Вентилятора, который гоняет по кругу горячий воздух, совсем недостаточно. Если ждете ребенка, позаботьтесь о том, чтобы в доме был установлен кондиционер. Поддерживайте комфортную для новорожденного температуру — 24 градуса. При этом следите и за влажностью — кондиционированный воздух излишне сухой. Может потребоваться установка еще и увлажнителя. Дети старшего возраста и взрослые обладают более совершенной терморегуляцией. Для них кондиционер не является жизненной необходимостью. Главное — одеваться подходяще. И все-таки зачем терпеть 30-градусную жару дома, если есть возможность ее не терпеть? Какой смысл в XXI веке пользоваться достижениями XX, если есть современные технологии? Вопрос из зала: аллергия на маникюр? «Когда я стала делать маникюр гель-лаком, мои пальцы стали покрываться красными пятнами. Может ли это быть аллергией?» Отвечает Андрей Продеус: Мы, аллергологи, действительно стали нередко сталкиваться с аллергией на гель-лак, когда такой тип маникюра стал популярен. Кожа, ноготь контактируют с веществами, входящими в состав гель-лаков, и это вызывает различные реакции: сыпь, волдыри, покраснения и т. п. Чтобы вылечиться, нужно прежде всего удалить такой маникюр. И после этого уже использовать антигистаминные. Как правило, женщинам с аллергией на гель-лак можно использовать обычный для ухода за руками. Это, конечно, не так удобно, потому что держится он ощутимо меньше. Но другого пути вылечиться нет. Вопрос из зала: как укрепить иммунитет летом «И сколько для этого нужно съесть овощей и фруктов». Отвечает Андрей Продеус: Никакие овощи и фрукты, содержащие витамины, не укрепляют иммунитет. Его укрепляет и поддерживает исключительно витамин D. А он вырабатывается у нас в организме под влиянием солнца. То есть, чтобы укрепить иммунитет летом, стоит не налегать на ягоды и фрукты, а регулярно выходить на свежий воздух. Избегайте тех часов, в которые рискуете получить ожог. А в остальное время старайтесь как можно больше бывать на солнце. Между тем витамины, содержащиеся в овощах и фруктах, конечно, нужны нашему организму. И есть их необходимо круглогодично. Тем более что доказано — они усваиваются куда лучше из пищи, чем в виде пилюль из пузырька. Просто эти витамины и минералы идут на пользу другим системам нашего организма, не иммунной. Вопрос из зала: лежать или бежать? «Как быть, если голова болит аж до тошноты и рвоты, и боль эта не проходит, а даже как будто усиливается ночью». Отвечает врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин: Головная боль, которая усиливается в положении лежа, сопровождается тошнотой и не приносящей облегчение рвотой, — это серьезный повод незамедлительно отправиться в клинику и сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы. Череп человека — это жесткая «коробка», которую не растянешь. А внутри содержится мозг, мозговые оболочки и ликвор — внутричерепная жидкость, омывающая наши извилины. Всё внутри черепа упаковано плотно. И появление чего-то сверх имеющегося содержимого вызывает головную боль, рвоту. Поэтому, чтобы исключить возможность самого страшного диагноза — опухоли мозга, необходимо сделать МРТ. Чтобы отпуск прошел без расстройств — лучше подстраховаться заранее. Собираясь в отпуск, выбирая отель «все включено» или утопающий в зелени санаторий, мы рассчитываем на хороший отдых. Никто не хочет провести его в пешей доступности от унитаза или слушать недовольные «песни» живота вместо гида. А ведь это совсем не редкий вариант развития событий! Не зря даже говорят о синдроме путешественника — расстройстве работы желудочно-кишечного тракта из-за контакта с незнакомой микрофлорой во время еды и питья. Чтобы не испортить себе отпуск, запомните несложные правила: Воду и напитки покупайте в фабричных упаковках. Не просите добавить вам в бокал лед — для его производства используют неочищенную воду. Ваш организм справится с незнакомой микрофлорой, если его собственная будет в порядке. Если вы проходили курс лечения антибиотиками, испытывали сильный стресс, поддержите свою микрофлору с помощью современных средств — синбиотиков. В отличие от препаратов предыдущих поколений они хороши тем, что сочетают в себе и пребиотики, и пробиотики. Их удобно перевозить и пить нужно всего лишь раз в сутки. Обязательно возьмите синбиотик с собой в поездку — чтобы неприятные неожиданности не испортили отдых.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый