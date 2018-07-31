Почему вы набираете вес после диеты: мнение учёных

— Каждый, кто пытался похудеть и сохранить результат, знает, насколько это трудно. Кажется, что это просто — уменьшить дневную норму калорий и тренироваться, чтобы сжигать их. Но многие исследования показали, что эта очевидная, на первый взгляд, стратегия не очень эффективна для большинства людей.

О том, как сложно поддерживать вес, можно узнать из исследования Национального института здоровья. Учёные наблюдали за 14 участниками реалити-шоу The Biggest Loser. В течение 30 недель — столько длилось шоу — каждый из них скинул в среднем 55 килограммов. Но спустя полгода после окончания проекта все участники за исключением одного набрали большую часть потерянного веса, даже несмотря на то, что они продолжали тренироваться и следовать диете. Фото: shutterstock.com Потеря веса часто ведёт к замедлению метаболизма — удержать новый вес становится сложно. Почему это происходит и есть ли способ поддерживать нормальную скорость обмена веществ после похудения?

У человека есть камбаловидная мышца — она помогает циркулировать крови и другим жидкостям в организме. Важно, чтобы эта мышца всегда оставалась активной — это поможет поддерживать скорость метаболизма, когда человек сидит или стоит. Функции камбаловидной мышцы — основной предмет исследований клинического научно-исследовательского центра в университете Бингемтона. Её неслучайно называют вторым сердцем — эта мышца гонит кровь к сердцу и таким образом позволяет поддерживать нормальную скорость обмена веществ в состоянии покоя.

Метаболизм в состоянии покоя и сохранение веса

Фото: shutterstock.com Основной обмен веществ в состоянии покоя (базальный метаболизм, Resting Metabolic Rate) — один из биохимических процессов, происходящих в теле, когда человек физически неактивен. Это помогает поддерживать дыхание и, что очень важно, сохранять тепло.

Сидячее положение при комнатной температуре — это стандартная контрольная точка RMR, она считается одним метаболическим эквивалентом, или MET. Медленная прогулка — это около двух MET, езда на велосипеде — четыре MET, бег трусцой — семь MET. Как правило, людям не нужно много двигаться, чтобы выполнять ежедневные рутинные задачи, поэтому у большинства людей 80% потраченных калорий за день связаны с работой метаболизма в состоянии покоя.

Когда человек теряет вес за счёт жировой массы, скорость обмена веществ немного снижается. Но удивительное другое: RMR довольно серьёзно замедляется у тех людей, которые худеют с помощью диет и тренировок. Так, скорость метаболизма участников шоу The Biggest Loser уменьшилась почти на треть — 80% процентов их потерянного веса пришлись как раз на жир. Простой расчёт показывает: чтобы компенсировать такое большое падение скорости обмена веществ, потребуется почти два часа ежедневной быстрой ходьбы — в дополнение к обычной повседневной деятельности. Большинство людей не могут вписать столько физической активности в свой образ жизни. Нет никаких сомнений в том, что сбалансированная диета и регулярные физические упражнения полезны, но ускорение RMR — более эффективная стратегия для похудения и поддержания веса.

Связь между обменом веществ и работой сердца

Фото: shutterstock.com Скорость метаболизма зависит от доставки кислорода к тканям организма. Это происходит через кровоток, поэтому сердечный выброс (количество крови, которое сердце перекачивает за минуту. — Прим. ред.) считается основным показателем метаболической активности. Тело взрослого человека содержит около четырёх-пяти литров крови, и вся эта кровь должна постоянно циркулировать по всему телу. Однако количество крови, которое сердце может откачивать с каждым ударом, зависит от того, сколько крови возвращается между этими ударами.

Если бы вены были железными трубами, а кожа ног жёсткой, как у птиц, сердечный отток всегда бы равнялся сердечному притоку, но у человека всё происходит иначе. Вены довольно гибкие и могут многократно увеличиваться в размере, а мягкая кожа позволяет уменьшить объёмы тела.

Когда человек сидит, кровь и интерстициальная жидкость (жидкость, которая окружает все клетки тела. — Прим. ред.) скапливаются в нижних частях тела. Это уменьшает количество жидкости, возвращающейся к сердцу, и соответственно уменьшает количество жидкости, которую сердце может откачивать во время каждого сокращения. Сердечный выброс снижается — падает и RMR.

Наши исследования показали, что у женщин среднего возраста сердечный выброс в сидячем положении снижается примерно на 20%. У людей, которые недавно потеряли вес, кожа намного слабее и даёт больше пространства для скопления жидкостей, поскольку ещё не успела сократиться.

Повышение метаболической активности

Фото: shutterstock.com У молодых здоровых людей жидкости не могут неограниченно скапливаться, пока они сидят — камбаловидная мышца перекачивает кровь и межклеточную жидкость обратно к сердцу. Вот почему эту мышцу называют вторым сердцем. Однако при сидячем образе жизни это «сердце» ослабевает, в результате в нижней части тела собирается слишком много жидкости.

Чрезмерное скопление жидкости может создать порочный круг. Оно снижает обмен веществ, затем тело начинает производить меньше тепла — у людей с медленным обменом веществ часто холодеют руки и ноги. Уровень метаболизма сильно зависит от температуры тканей, поэтому и RMR закономерно снижается. Падение температуры тела — даже на градус (по Фаренгейту) — может привести к уменьшению RMR на 7%.

Есть очевидный, но дорогостоящий способ побороть скопление жидкостей после потери веса — косметическая операция по удалению избыточной кожи. Недавнее исследование подтвердило, что люди, которым провели контурную пластику тела после бандажирования желудка (способ хирургического лечения ожирения, заключающийся в наложении бандажа на верхний отдел желудка, что помогает меньше есть. — Прим. ред.), лучше контролировали свой вес, чем те, кто не делал такую операцию.

Что можно сделать

Камбаловидная мышца // Фото: shutterstock.com Лучший способ поддерживать RMR после потери веса — тренировать камбаловидную мышцу. Эта мышца постуральная, то есть глубоко находится, поэтому чтобы включить её в работу, нужны длительные и не очень интенсивные нагрузки. Например, гимнастика тай-чи прекрасно для этого подходит.

В течение последних нескольких лет исследователи в клинической научно-технической лаборатории университета Бингемтон искали удобный способ тренировки камбаловидной мышцы. В итоге создали устройство, которое с помощью механических вибраций активизирует рецепторы на подошве стопы, что в свою очередь заставляет мышцу рефлекторно сокращаться.

В исследовании приняли участие 54 женщины в возрасте от 18 до 65 лет, и учёные выяснили, что 24 из них страдали вторичной сердечной недостаточностью, приводящей к чрезмерному скоплению жидкостей в ногах. Стимуляция камбаловидной мышцы помогла им справиться с этой проблемой. Способность предотвратить скопление жидкостей позволит людям поддерживать сердечный выброс, а значит, и поддерживать активный метаболизм — даже в состоянии покоя. Статьи по теме Как завтракать, чтобы сохранить плоский живот 10 продуктов, которые помогут сохранить идеальный вес Как похудеть на 60 килограммов и сохранить кожу 15 привычек, из-за которых вы набираете лишний вес Впервые этот материал был опубликован здесь.

Запись «Почему вы набираете вес после диеты: мнение учёных» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.