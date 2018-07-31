Самые популярные мифы о спортивном питании

Многие из распространенных мифов не являются правдивыми. Развеиваем самые популярные из них.

1. Чтобы нарастить мышцы, нужны белки

Да, прирост мышечной массы достигается за счет наличия достаточного количества белка (не менее 1,5 грамма на килограмм веса тела в день), но, на самом деле, для роста мышц необходимо правильное сочетание белков углеводов и жиров. Исключительно белковое питание вредно для организма. Для начинающего посетителя тренажерки достаточно, чтобы в его рационе присутствовали около 4 грамм углеводов на килограмм веса тела в день, 1 грамм жиров на 1 кг веса тела ежедневно и от 1,5 грамма белка в сутки на каждый килограмм массы. То есть для человека весом около 80 кг необходимо ежедневно употреблять около 120 граммов белка, 300-350 г углеводов и 80 г жиров в сутки. При этом жиры должны быть как можно более лайтовые, не жареное сало, а рыбий жир, льняное или конопляное масла, продукты, богатые омега-3.

2. Спортивное питание — химия

Да, мы много раз видели и слышали шуточки в тренажерном зале, когда накачанного парня с шейкером и горсткой витаминов в коробочке называют «химиком». Шутки шутками, а в основе протеинов и гейнеров больше натуральных компонентов, чем в колбасе.

К примеру, белок, используемый для изготовления протеиновых порошков, не что иное, как выпаренная и сублимированная молочная сыворотка, в которую производитель добавляет подсластители, красители, вкусовые добавки и витаминные комплексы. Понятно, что не все производители одинаково честны, и многие насыпают в банки дешевый соевый белок, белок для корма скота или крахмал, но мы сейчас говорим о нормальных производителях.

Некоторые бренды добавляют в свои протеины и гейнеры специальные ферменты для лучшего усвоения. Если говорить о гейнерах, то схема создания такой смеси отличается лишь тем, что к протеину добавляют углеводы. Крупные производители спортпита, такие как Optimum Nutrition, в качестве углеводов используют геркулесовые хлопья, а не совсем добросовестные могут разбадяжить гейнер сахаром. Поэтому всегда обращайте внимание на состав гейнера, чтобы в вашем не оказалось ненужных ингредиентов.

3. Спортпит — развод на деньги

Многие считают, что спортивное питание это не что иное, как маркетинговые уловки для «качков», которые тратят свои последние деньги на банки и тюбики. Это совсем не так. Да, развиваться физически и оставаться здоровым можно и без спортивного питания, но спортпит — хорошее подспорье для тех, кто не может себе позволить питаться строго по графику. На учебе или на работе порция гейнера вполне заменят вам пропущенный прием пищи, а в случае недостатка белка в рационе протеиновый шейк поможет вам смело добавить 25-40 граммов белка к своей ежедневной норме. Спортивное питание — это лишь добавка к ежедневной еде, позволяя сделать ваш рацион более приближенным к идеальному, а также восстановиться от нагрузок.

4. ВСАА не работают

За годы в зале многие тренеры сотни раз слышали от своих подопечных о бесполезности ВСАА (аминокислот). Но дело в том, что для того, чтобы просечь настоящую пользу этого продукта, необходимо употреблять его в дозировке 25-40 граммов ежедневно. Конечно, не каждый может покупать себе по банке ВСАА еженедельно, но пить по 1-2 таблетки перед тренировкой или после нее это тоже совсем не вариант. Уж лучше вообще не прибегать к этой добавке, чем употреблять в микродозах и жалеть о потраченных средствах. Тем более, что на начальных этапах пути телостроительства эта добавка совсем не из списка «маст хэв».

О пользе ВСАА для восстановления рассказывал один из сильнейших пауэрлифтеров России недавнего прошлого, бывший тренер по физподготовке самарских «Крыльев Советов» и экс-член тренерского штаба женской сборной России по регби-7 Александр Грачев . Он доводил дозировки ВСАА до 200 граммов в сутки и весьма подробно описал эффект повышенных доз аминокислот.

«Когда сидишь на дозе 100-120 г в день, восстановление просто сказочное, — рассказывал Александр. — Я проводил тяжелую тренировку, после которой обычно и ходить-то тяжело недели две. А тут тренируешься, ложишься спать, а на утро свежий, как будто вообще ничего не делал. Это были невероятно поразительные ощущения. Однако, я не имею права уверенно заявлять, что «работали» все аминокислоты из состава BCAA. На это у меня нет никаких научных доказательств».

5. Жиросжигатели сделают из вас Сталлоне

Жиросжигатели можно разделить на несколько категорий — как по воздействию на организм, так и по степени их ядрености. Наиболее распространенная добавка среди новичков, желающих скинуть кило-другой, — L-карнитин. В отличие от более серьезных «жиротопов» он лишь слегка разгоняет метаболизм, что позволяет вам при правильном питании и нагрузках скинуть пару сантиметров с талии. Этот безобидный препарат можно встретить в аптеке, а также в составах различных «омолаживающих» и прочих «здоровых» пилюль.

Если же говорить о самых бескомпромиссных жиросжигателях, то их подход гораздо серьезнее. В составе можно встретить герань, эфедру, йохимбин, кофеин и много чего еще. Эффект от них куда ощутимее, вплоть до повышения температуры и тремора. Вот только вряд ли вам захочется тренироваться с полной отдачей на самых адских «жиротопах». Убитая нервная система и депрессия не то, о чем нужно рассказывать в рубрике «ЗОЖ». Тем более что даже на самых сильных жиросжигателях отличным подспорьем к результату все равно остается правильное питание. Поэтому смело можно сказать что Слаем из Рэмбо-3, питаясь и тренируясь кое-как и уплетая пачками Hellfire, точно не стать.