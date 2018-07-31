Ещё
Чем отличается биоревитализация от биорепарации?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем отличается биоревитализация от биорепарации? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Биорепарация — это, можно сказать, младшая сестра биоревитализации. Эта методика омоложения лица в России появилась совсем недавно. Биорепарация и биоревитализации похожи друг на друга по способу проведения. Общий их принцип — ввести вещества в ткани организма с целью остановки процессов старения кожи. К слову, обе процедуры выполняют и при лечении кожных заболеваний. Но на этом их родство заканчивается.
При биоревитализации вводится гиалуроновая кислота, а при биорепарации — целый коктейль из ряда полезных для кожи веществ. По мнению многих косметологов, именно биорепарация обладает большей эффективностью, а результат после этой процедуры проявляется быстрее.
Суть биоревитализации — улучшить функционирование тканей, а вот смысл биорепарации — создать условия для их самостоятельного восстановления. Можно сказать, кожа работает сама на себя. Поэтому биорепарация позволяет справиться со сложными эстетическими проблемами: рубцами, шрамами, глубокими морщинами.
Читайте больше о продлении молодости:
Черный хлеб, сало, лук и еще 5 неожиданных продуктов, продлевающих молодость
Экспресс-результат. Кому поможет LPG-массаж?
Как похудеть, чтобы не обвисли щеки: новый метод
Я Покупаю: последние новости
Чем отличается мезотерапия от биоревитализации? H&M отказались от ретуши и представили моделей с растяжками и без эпиляции Редкое фото: Алла Пугачева и Максим Галкин доказали, что они счастливы вместе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком24
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами11
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Некрасивые жены звездных красавцев8
Снимок Малиновской топлес удивил фанатов
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение