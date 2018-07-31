Чем отличается биоревитализация от биорепарации?

Биорепарация — это, можно сказать, младшая сестра биоревитализации. Эта методика омоложения лица в России появилась совсем недавно. Биорепарация и биоревитализации похожи друг на друга по способу проведения. Общий их принцип — ввести вещества в ткани организма с целью остановки процессов старения кожи. К слову, обе процедуры выполняют и при лечении кожных заболеваний. Но на этом их родство заканчивается.

При биоревитализации вводится гиалуроновая кислота, а при биорепарации — целый коктейль из ряда полезных для кожи веществ. По мнению многих косметологов, именно биорепарация обладает большей эффективностью, а результат после этой процедуры проявляется быстрее.

Суть биоревитализации — улучшить функционирование тканей, а вот смысл биорепарации — создать условия для их самостоятельного восстановления. Можно сказать, кожа работает сама на себя. Поэтому биорепарация позволяет справиться со сложными эстетическими проблемами: рубцами, шрамами, глубокими морщинами.

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