Основные 4 причины отека ног при беременности

СодержаниеФизиологические отекиВарикозная болезнь вен нижних конечностейГестозАллергическая реакция

Отеки ног у беременных возникают достаточно часто. Они беспокоят практически каждую вторую женщину, ожидающую рождение малыша. Однако причины их различны, как и способы лечения. Перед тем, как понять, что делать, если отекают ноги во время беременности, нужно выяснить, каким именно заболеванием страдает будущая мать. Самостоятельно пытаться делать это не стоит, так как иногда ситуация обстоит очень серьезно и ее жизни угрожает опасность. Поэтому главная роль в назначении терапии принадлежит лечащему доктору. Какие же основные 4 причины появления отеков ног во время беременности? Подробности в новой статье на портале MedAboutMe.

Физиологические отеки

Объем циркулирующей крови к финальным срокам беременности увеличивается до 2 литров. Некоторые женщины в ожидании малыша сильно прибывают в весе: порой прибавки достигают 20-30 килограммов. К тому же, в последние месяцы беременные испытывают сильную жажду и выпивают несколько литров воды, морсов и компотов в течение дня. В результате вероятность появления отеков голеней и стоп очень сильно возрастает.

В большинстве случаев отеки на ногах являются физиологическими и не представляют угрозы ни малышу, ни его будущей маме. Однако женщина должна строго контролировать свой вес, количество выпитой жидкости и выделенной мочи. Если прибавки стали очень выраженными, то, возможно, речь идет уже о появлении скрытых отеков и необходимо принимать меры. В любом случае, судить о том, являются ли отеки ног физиологическими или нет, и как бороться с ними, должен решать врач акушер-гинеколог.

Варикозная болезнь вен нижних конечностей

Варикозная болезнь — достаточно распространенная патология. Во время беременности нагрузка на сосуды нижних конечностей серьезно возрастает и варикоз может впервые появиться у ранее здоровых женщин. Венозная недостаточность усугубляется сдавлением крупной маткой нижней полой вены — в результате кровь застаивается в венозных сосудах нижних конечностей, провоцируя возникновение отеков.

Отеки ног у беременных с варикозной болезнью сосудов нижних конечностей практически неизбежны. Для них характерно появление в вечернее время, после длительного сидения или стояния и полное исчезновение утром после сна. Одновременно при этом женщина испытывает боль в ногах, жжение, тяжесть, при тяжелой степени заболевания возможны судороги.

Лечить варикозную болезнь при беременности сложно и трудно, так как практически все венотоники в таблетках под запретом. Можно наносить специальные мази или гели по рекомендации доктора.

Уменьшить отеки при беременности по причине варикоза самостоятельно женщина может путем ношения специальных эластичных чулок или колгот. Она не должна долго сидеть или стоять в одном и том же положении. Если работа предполагает сидение за компьютером — необходимо делать перерывы каждые 15 минут на легкую гимнастику.

Гестоз

Гестоз представляет собой осложнение течения беременности, для которого характерно 3 главных симптома: отеки, как ног, так и распространенные, повышенное кровяное давление и наличие в моче белка. Ученые не пришли к одному мнению, почему он возникает у одних, а других будущих мам обходит стороной.

В России выделяют несколько форм этого заболевания, из которых наиболее угрожающими можно назвать преэклампсию и эклампсию. Они являются главной причиной гибели будущих мам в развитых странах. Диагностируют гестоз обычно в 25-27 недель. Его симптомы присутствуют у 20% всех беременных.

Каждая женщина, которая собирается стать матерью, должна знать, чем опасны отеки ног во время беременности, особенно, если они сочетаются с высоким давлением и появлением в моче молекул белка. Выделяют 4 степени отеков в зависимости от тяжести состояния.

Отеки ног (голеней и стоп). Их отличие от тех, что развиваются при варикозной болезни, заключается в том, что их можно обнаружить в течение всего дня: и утром, и вечером. Отеки ног и передней брюшной стенки. Отеки ног, передней брюшной стенки, рук и лица. Генерализованные отеки.

Отеки при гестозе присутствуют в течение всего дня, однако к вечеру они опускаются вниз, то есть, с лица и рук на ноги (стопы, голени). Сама беременная может заметить, что у нее стали реже возникать позывы к мочеиспусканию и объем мочи уменьшается. При появлении отеков женщину беспокоит слабость, утомляемость, жажда, тяжесть и боли в ногах.

Важно регулярно взвешиваться, оценивать количество выпитой жидкости и выделенной мочи. Также доктор во время каждого врачебного приема измеряет давление и дает направление на общий анализ мочи. О том, как бороться с гестозом, знают лишь врачи акушеры-гинекологи, поэтому не стоит самостоятельно экспериментировать с собственным здоровьем и рисковать жизнью малыша.

Аллергическая реакция

Беременность — это состояние, при котором нередко развиваются различные аллергические реакции. Иногда они могут проявиться в том числе и отеками на ногах. Отличить их от других отеков несложно: одновременно с ними у женщины можно обнаружить папулезную зудящую сыпь, которая сливается в более крупные элементы. К тому же, чаще аллергические отеки поражают лицо, область шеи и ротовую полость.

При подозрении на отеки в результате аллергии, необходимо вызвать скорую помощь, если это невозможно — то принять антигистаминный препарат.

Отеки ног при беременности — это серьезно. Далеко не всегда женщина самостоятельно может определить, что является их причиной. Поэтому, если ей становится сложно надеть любимые туфли, появилась тяжесть в ногах и вес стал расти быстрее обычного — стоит рассказать доктору о собственных подозрениях и строго выполнять все рекомендации, включая взвешивание, питьевой режим и подсчет количества мочи.

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