Яд на тарелке: Чем опасны средства для мытья посуды

Реклама нам говорит, что современные моющие средства для посуды способны увлажнять наши руки и насыщать кожу витаминами. Однако врачей смущает такая трактовка. Они уверяют, что это не так и лучше внимательно относиться к выбору моющих средств. Ведь бытовая химия способна привести к ряду тяжелых заболеваний. Эксперты рассказали, что вас ждет, если мыть посуду без перчаток или плохо ополаскивать тарелки.

От шелушения до дерматита

Каждый из нас регулярно использует средство для мытья посуды, а в магазинах на полках нас ожидает их огромный выбор. Впрочем, различные добавки, замаскированные под полезные компоненты, могут лишь привлекать покупателей, а пользы от них никакой. Дерматологи советуют не забывать, что чистящее средство — это не крем для рук, и пользы для кожи не может быть. Напротив, любое моющее разрушает защитный слой кожи и как минимум способно вызвать сухость и шелушение.

Специалисты утверждают, что одним из наиболее агрессивных компонентов моющих является поверхностно-активные вещества. Именно эти вещества и отвечают за удаление жира и загрязнений с посуды. Но они также способны довести нашу кожу до шелушения. И именно поэтому следует мыть посуду исключительно в перчатках, ведь здесь действует накопительный эффект. И если сегодня-завтра с вашими руками все в порядке, то через неделю вы заметите сухость кожи. Что касается аллергиков, то мытье посуды голыми руками и вовсе может спровоцировать у них появление дерматита.

До стакана химикатов в год Любые ароматы гелей для посуды добавляются в средство не для того, чтобы скрасить процедуру мытья посуды, а лишь являются маскировкой для резкого запаха химикатов. Люди с ослабленным иммунитетом нередко получают мигрени или даже заболевания дыхательных путей, если часто контактируют с моющими веществами.

Однако наибольший вред средство может нанести организму, если вы плохо ополаскиваете посуду. Тогда в ваш желудок попадают активные химикаты, включая и кислоту, которая способствуют образованию пены. Регулярное «употребление в пищу» подобных химикатов способствует не просто расстройству работы ЖКТ, но и чревато нарушением обмена веществ, гастритом, сбоями работы внутренних органов и даже язвой желудка. Согласно статистике, человек может «съедать» около стакана моющего в год и не замечать этого. Но для нашего организма это не пройдет бесследно.

Замените гель содой

Но как же обезопасить себя и избежать попадания ядовитых веществ в организм? Старайтесь выбирать тщательнее моющие средства и применяйте наиболее экологически чистые, в которых нет искусственных ароматизаторов, этилендиаминтетрауксусной кислоты, а поверхностно-активные вещества максимально мягкие.

Кроме того специалисты советуют разбавлять моющие средства водой, тщательно промывать губку и ополаскивать посуду не менее 20 секунд под проточной водой. Но если вы хотите полностью исключить риск отравления, замените средства для мытья посуды обычной содой или хозяйственным мылом.