Когда тренироваться: выбираем время для фитнеса

Если вы рано ложитесь спать и просыпаетесь с первыми лучами солнца, то выбор очевиден. Так как при вечерних тренировках у «жаворонков» наблюдается упадок сил. Если вы «сова», то решение тоже дается легко — ваш выбор вечерние тренировки. Но что делать тем, кто не относится ни к тому, ни к другому типу?

В данном случае, как объясняет тренер клуба «Территория Фитнеса Новокосино» Денис Пикляев, все решают цели, которые вы преследуете.

«Если вы хотите похудеть, то лучше заниматься утром, так как в это время суток запасы гликогена в организме минимальны, поэтому кардиотренировка утром приводит к максимально быстрому похудению. Утром повышена скорость метаболизма, так что это идеальное время для тренировки, направленной на коррекцию фигуры», — отмечает Денис.

Завтракать в таком случае нужно после тренировки. Если же вы занимаетесь с отягощениями, то лучше поесть до похода в зал, а тренироваться следует не раньше, чем через пару часов после пробуждения.

«Во время утренних силовых тренировок стоит больше внимания уделить разминке, так как суставы и связки после сна еще не пришли в тонус, — отмечает Пикляев. — Стоит позаботиться и о втором завтраке после тренировки».

Но чтобы достичь максимальных результатов в росте силы и объема мышц, силовыми тренировкам луше заниматься вечером.

«Вечером лучше происходит активация «быстрых» мышечных волокон, отвечающих за силу. Плюс уровень тестостерона в вечерний период выше, чем после пробуждения».

У вечерних тренировок тоже есть свои минусы. После тяжелых занятий легко перевозбудиться, после чего человек долго не может уснуть. В таком случае стоит приобрести пост-тренировочные добавки или мелатонин, что поможет быстрее отходить ко сну и бодрее чувствовать себя утром. Также стоит отказаться от использования энергетиков и других возбудителей перед тренировкой.

За пару часов до занятий нужно поесть, чтобы заправить организм энергией для будущих рекордов, а после необходим перекус, состоящий из легко усвояемых белков и клетчатки.

Главное, чтобы тренировки проходили приблизительно в одно и то же время, утром или вечером. Так как организм привыкает к нагрузкам в определенный час — вы тренируетесь более продуктивно. В данном случае дисциплина играет далеко не последнюю роль. Если тренировки проходят в вечернее время, то нужно постараться завершить ее не позднее, чем за три часа до сна. К примеру, если вы ложитесь в 23:00, то идеальное время тренировок для вас — до 20:00. За оставшиеся три часа вы успеете поужинать, еда частично переварится а нервная система придет в норму после нагрузок.