Как повысить уровень тестостерона у мужчин естественными способами

Фото: FlickrКак повысить уровень тестостерона у мужчин естественными способамиТестостерон является самым важным мужским половым гормоном. Естественно, что уровни тестостерона снижаются с возрастом человека, но есть шаги, которые можно предпринять, чтобы замедлить и, возможно, обратить процесс вспять. Низкий уровень тестостерона неблагоприятно влияет на состав тела и на сексуальную функцию, вызывая снижение сексуального влечения.

Согласно недавнему исследованию, у мужчин в возрасте от 19 до 39 лет, которые имеют здоровый вес, нормальный уровень тестостерона варьируется от 264 до 916 нанограмм на децилитр (нг/дл). Фармацевтические компании продвигают продукты, которые, как предполагается, повышают уровень тестостерона, но безопасность долгосрочного использования этих препаратов не изучена.

Повысить тестостерон у мужчины естественным путем

Лучший способ повысить уровень тестостерона — это соблюдать здоровый образ жизни, который может улучшить общее состояние здоровья и благополучие.

1. Достаточный сон Недостаток сна может отрицательно повлиять на уровни гормонов и химические вещества, которые организм должен правильно вырабатывать, включая тестостерон.

Исследователи обнаружили, что одна неделя ограниченного сна снижает уровень тестостерона на 15%. Нормальный сон помогает поддерживать нормальный уровень тестостерона. Люди должны спать от 7 до 8 часов.

2. Поддерживайте сбалансированную диету

Сбалансированная диета необходима для поддержания уровня тестостерона и общего состояния здоровья. Низкий уровень тестостерона и избыточный вес способствует возникновению различных воспалительных состояний и нарушению неврологической функции. Лучшие диеты — это те, которые предлагают здоровый баланс жиров, углеводов и белков. Здоровая диета может сбалансировать уровни гормонов в организме и способствовать оптимальному долгосрочному здоровью.

3. Похудеть

Мужчины, которые страдают ожирением, имеют низкий уровень тестостерона. У некоторых тучных мужчин в возрасте от 14 до 20 лет на 50% меньше тестостерона, чем у тех, кто имеет нормальный вес.

4. Активность

Исследование показало, что чем более активным является мужчина, тем больше у него тестостерона. Тем не менее, не стоит переусердствовать, так как высокие уровни упражнений могут вызывать снижение уровня тестостерона.

5. Уменьшение стресса

Управление стрессом может увеличить уровень тестостерона. Долгосрочный и хронический стресс опасен и может привести к возникновению многих проблем в организме. Стресс повышает гормон кортизол, который отвечает за управление различными процессами, включая иммунный ответ и метаболизм. Повышенный уровень кортизола отрицательно влияет на тестостерон. Стрессовые события способствуют не устойчивым изменениям уровня тестостерона у мужчин.

6. Витамины и добавки

Прием добавок витамина D может исправить недостаток и даже способствовать повышению уровня тестостерона. 15 минут воздействия прямого солнечного света каждый день поддерживает уровень витамина D. Источники питания с высоким содержанием витамина D включают лосось и другие жирные сорта рыбы, или обогащенное молоко и продукты из зерновых.

DHEA — гормон, который помогает вырабатывать тестостерон и другие гормоны, влияющие на состав тела. По мере того, как человек стареет, уровни DHEA снижаются, как и уровни тестостерона. Исследователи обнаружили, что добавки приводят к небольшим, но положительным эффектам. Употребление здоровых жиров в составе рыбы и льняного семени может помочь организму использовать DHEA, который он производит.

Добавление магния и цинка также может вернуть уровень тестостерона в норму. Богатые магнием продукты включают цельные зерна и темную листовую зелень. Цинк также является ингредиентом темной зелени, семян льна и семян тыквы.

7. Лекарственные препараты

Хотя лекарственные препараты могут помочь при различных состояниях здоровья, они являются одной из наиболее распространенных причин низкого тестостерона. Статины, которые снижают уровень холестерина, могут частично снизить уровень тестостерона.

8. Избегайте употребления наркотиков и алкоголя

Злоупотребление наркотиками и алкоголем связано с низким уровнем тестостерона. Употребление алкоголя влияет на железы и гормоны, участвующие в репродуктивном здоровье мужчин. Кроме того, алкоголь может вызывать низкий уровень тестостерона из-за эффектов, которые он оказывает на организм, вызывая гормональные реакции и повреждение клеток.