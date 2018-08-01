Топ-менеджер челябинского завода помогла своим сотрудницам похудеть на 10 килограммов

Директор по персоналу завода «Трубодеталь» — 35-летняя Ольга Хотнянская — стала фитнес-инструктором и диетологом для своих подчиненных. Женщина много лет увлекалась современными танцами, а потом добралась и до фитнеса. Набравшись опыта, она организовала бесплатный восьминедельный онлайн-проект для сотрудников завода. Причем, участвовать в проекте могли все: от вахтерши до замов самой Ольги Хотянской. В итоге, активно худеть, менять пищевые привычки и настраиваться на результат стали 48 заводчан: 46 женщин и двое мужчин.

Спустя два месяца интенсивов стало понятно, что проект в целом удался. Скажем, несколько девушек сумели сбросить по 10 килограммов. И это без изнуряющих диет: даже от шоколадок не пришлось отказываться.

— Мы набрали группу из сотрудников «Трубодетали»: в основном из Челябинска, но были люди и из других городов: поэтому занятия проводились дистанционно. Три раза в неделю я выкладывала видео тренировок, которые опробовала на себе, занимались все примерно по часу, а на выходных у нас было уже очное занятие. А еще мы регулярно списывались в чате, обсуждали процесс, делились фотографиями и достижениями, — рассказала «Хорошим новостям» Ольга.

Каждую неделю участникам предлагался новый тип питания. Например, дробное (когда едят часто и понемногу), питание с подсчетом калорий, питание по голоду или белково-углеводная диета. По словам Ольги, одна из задач ее тренинга — научить людей правильно и осмысленно употреблять пищу. Отсюда — и выбор типов питания. В конце проекта человек смог выбрать какой именно способ подходит конкретно ему: с учетом личных предпочтений и образа жизни. Первое правило — никакого голодания и страданий. Хочешь немного сладкого — пожалуйста.

— Голодать ни в коем случае нельзя. Если организм требует пищи — нужно ее давать. Только для начала надо понять, правда ли ты хочешь есть или к холодильнику тебя тянет от скуки. Сладости тоже можно себе позволить, если очень хочется. Но надо получить удовольствие, а не пилить потом себя за слабость. А по воскресеньям мы вообще устраивали день, когда можно было съесть то, чего хотелось всю неделю, будь то жареная картошка или торт, — поясняет Ольга.

Чтобы не сбиться с курса и учиться на своих ошибках, участники проекта каждый день вели дневник питания и тренировок, а кураторы — Ольга и ее помощницы — консультировали, что следует изменить. Бонусом к семинарам по правильному питанию и фитнес-тренингам были советы по уходу за собой. Ольга рассказывала, как подтянуть кожу после похудения или сделать гимнастику для лица от морщин.

До конца проекта дотянули не все, но десяток самых стойких женщин (мужчины вышли из проекта где-то к началу второй недели) все-таки добились желаемого результата — заметно похудели. Девушки, победившие свою лень, сбросили около 10 килограммов и лишились 10 сантиметров в талии и бедрах. Любопытно, что участница, занявшая второе место, первую неделю программы провела в отпуске на «все включено», однако смогла опередить многих.

Избавиться от лишних кило, конечно, здорово, считает Ольга, но главное — ее коллеги научились жить в ладу со своим организмом и поняли, что путь к здоровью, красоте и правильному питанию в первую очередь лежит через работу над самим собой, своими мыслями. И, оказывается, эта работа может быть не столько трудной, сколько приятной.