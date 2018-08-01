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Что делать, если подавились, а помочь некому
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Инструкция выживания: что делать, если подавились, а помочь некому 

Anews 1 час назад
Фото: anews
Жизнь заполнена множеством ситуаций, как приятных, так и экстремальных или неожиданных. Притом случается так, что во время одной из таковых человек оказывается в одиночестве, а значит может рассчитывать только на собственные силы, а не на чью-либо помощь. Надеемся, вам он никогда не понадобится, но все же стоит знать способ, как вести себя, если вы подавились.
При столкновении с опасной или экстремальной ситуацией, подавляющее число граждан впадают в панику, лишаясь способности мыслить критически. С этим не понаслышке знаком Джефф Рейман, работающий парамедиком и пожарным. Действия в непростых ситуациях, как правило, должны являться достаточно простыми, но быстрыми и эффективными. Мужчина разработал простую комбинацию из нескольких движений, которая может однажды спасти жизнь.
Вдохновили на технику «самопомощи» Реймана личные занятия в спортивном зале. Однажды инструктор по боксу просто продемонстрировал подопечному эффективное упражнение, помогающее укрепить мышцы пресса. При этом пожарный обратил внимание на специфический побочный эффект — значительное количество высвобожденного из легких воздуха. Именно это фактически жизненно необходимо в ситуациях, когда человек подавился.
Для спасения себя необходимо стать в исходное положение на четвереньки, словно вы намереваетесь выполнять отжимания от пола. Ноги при этом следует согнуть в коленях, руки остаются прямыми, а кулаки упираются в пол.
Следующий шаг предполагает, что человек резко выставляет вперед обе руки и падает на пол, прямо на грудь. Указанное движение позволит за пару секунд освободить легкие от воздуха. Вместе с последним выйдет и причина удушья, к примеру, кусок пищи.
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