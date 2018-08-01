Упражнения, которые дают реальную силу

Сила важна для каждого человека. Чтобы там не говорили по телевизору, все мы еще очень недалеко отошли от наших первобытных предков. Проследите внимательно за любыми переговорами. За самыми изысканными и вежливыми ремарками стоит только одно: победит тот, кто сильнее. Может быть, именно поэтому развитие своих физических возможностей делает нас увереннее в себе, даже если эту силу никогда не придется применять на практике. Упражнений, которые могут увеличить вашу силу достаточно много, но выбрать из них самые действенные может быть непросто. Мы сделали эту работу за вас и собрали полезный список из пяти лучших упражнений, которые прокачают вашу мощь по максимуму.

Становая тяга

Количество повторов: 8 Количество подходов: 3 Без этой базы обойтись не получится. Многие становую тягу недолюбливают, поскольку упражнение тяжелое и действительно может негативно воздействовать на позвоночник и суставы. Но, если выполнять его правильно и не гнаться за гигантским весом, то всех этих неприятностей можно избежать. В первую очередь, становая тяга развивает мышцы спины и бицепс бедра. Задействованы ягодичные мышцы и предплечья.

Приседания со штангой

Количество повторов: 10 Количество подходов: 3 Никто не любит «день ног», это правда. Но выкидывать упражнения на нижнюю часть тела из тренировок — просто глупо. Приседания со штангой отличным образом разовьют не только мышцы ног, но и силу всего тела. Задействованы задняя и передняя поверхности бедра, кор напрягается, чтобы стабилизировать тело.

Жим штанги лежа

Количество повторов: 12 Количество подходов: 4 Главное упражнение новичка, которым не стоит пренебрегать и продвинутым любителям фитнеса. Жим штанги прокачивает грудные мышцы, позитивно влияя на развитие силы всего тела. Помните: чем шире хват — тем больше работают грудные. Узкий задействует, в большей степени, трицепсы.

Турецкий подъем гири

Количество повторов: 5 минут на каждую сторону Количество подходов: 10 минут

Сила, баланс, суставы и связки — вот, что развивает одно-единственное упражнение. Турецкий подъем гири нельзя назвать самым простым и самым удобным в списке начинающего атлета, однако, будет совсем неплохо, если вы включите его в программу своих тренировок. Начинайте с небольших весов и обращайте внимание как на правильную технику исполнения, так и на скорость: правильно будет выполнять подход медленно и печально. Ну ладно, достаточно просто медленно.

Толчок штанги

Количество повторов: 10 Количество подходов: 4 Конечно, с укреплением и развитием бицепса и предплечий неплохо справляются гантели. К тому же, упражнения с ними гораздо легче для выполнения — может быть, именно поэтому их и предпочитают делать новички. Толчок штанги вверх задействует все основные крупные мышцы: руки, спина, плечи и ноги просто вынуждены работать сообща. Этим упражнением любят развлекаться адепты боевых видов спорта, поскольку толчок штанги развивает и взрывную силу рук.