Шпанская мушка: как она воздействует на женский организм

Еще в древности люди заметили уникальное воздействие, которое оказывала на организм шпанская мушка. Благодаря этому насекомому распался не один брак. Так что же это за мушка? И что она может сделать с женщиной?

Что такое шпанская мушка?

Шпанская (или иначе, испанская) мушка — это жук, который в случае опасности выделяет из ротовой полости и на поверхности лапок ядовитое желтоватое вещество. Это вещество под названием кантаридин и используется для изготовления возбуждающих препаратов — афродизиаков.

Первые упоминания о шпанской мушке относятся еще ко временам античности. Одна из легенд гласит, что однажды некий человек заметил, что бык, которого укусил жук, стал проявлять особую активность в интимном плане. Так и были открыты необыкновенные свойства этого насекомого.

Поначалу лекари растирали жуков в ступках целиком и добавляли чудодейственный порошок в мази и микстуры. Влюбленные использовали подобные снадобья для соблазнения объекта своей любви.

Воздействие на организм

В связи с тем, что кантаридин — это сильнодействующий яд, возбуждение, возникающее при применении препарата, является побочным эффектом от его воздействия. Тем самым организм предупреждает нас об опасности. Однако небольшие дозы кантаридина не принесут здоровому человеку никакого вреда.

Через некоторое время после принятия шпанской мушки у большинства женщин наблюдается учащенное сердцебиение. Попадая в кровь, яд раздражает рецепторы мочеполовой системы, кровь приливает к органам малого таза, в результате чего наступает сильное сексуальное возбуждение.

Кожа на лице приобретает яркий румянец. Соски, клитор и половые губы набухают. А также активно выделяется влагалищный секрет. В этот момент стимулирование эрогенных зон дает наибольший эффект. Воздействие препарата длится около 3-4 часов.

Осторожно: яд!

Так как шпанская мушка обладает сильным возбуждающим действием, препараты, которые имеют в своем составе кантаридин, необходимо употреблять с собой осторожностью. При передозировке или неправильном применении возможны побочные эффекты, как то сухость и жжение во рту, расширение зрачков, тремор (дрожание), тахикардия, головная боль, нарушения функции почек и всевозможные аллергические реакции.

Если подобные признаки дали о себе знать, необходимо немедленно промыть желудок, выпить несколько таблеток активированного угля и вызвать врача.

Не следует употреблять шпанскую мушку и тем, кто страдает повышенным артериальным давлением и заболеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, а также различными воспалениями мочевыводящих путей.

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