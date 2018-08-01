Как накачать идеальный пресс? Основные правила

Красивый подкачанный живот — мечта многих девушек. Чтобы воплотить ее в реальность, необходимо придерживаться законов правильного питания, а также регулярно качать мышцы пресса. Но самое главное — придерживайтесь всех рекомендаций, о которых рассказано в этой статье! Ощущайте работу мышц. Во время выполнения упражнений важно чувствовать, что нагружены именно мышцы пресса. Если вы вчера занимались, а сегодня вместо брюшной мускулатуры у вас болит шея, значит, была выбрана неверная техника. И вместо работы торсом вы опускали и поднимали голову. Самый простой совет, как правильно накачать пресс дома — выталкивать кверху грудную клетку. Именно тогда вы задействуете все группы брюшных мышц.

Не используйте одни лишь скручивания. Когда новичок, задает вопрос, как быстро накачать пресс дома, обычно ему предлагают подъем ног и торса в разных вариантах. Но самые эффективные упражнения для пресса — далеко не скручивания! Гимнастика на фитболе, когда требуется удерживать тело в равновесии и одновременно следить за напряжением брюшной области дает в 2 раза больший эффект, чем обычный подъем торса. Не менее эффективные упражнения для пресса в домашних условиях включают комплексы статичных тренировок. Самое распространенное — планка, когда тело представляет ровную линию от головы до пяток. Обеспечить правильную стойку можно на локтях и стопах, чуть подкрутив таз вперед, контролируя прямое положение спины.

Повышайте нагрузку постепенно. Особенность мышц живота в их выносливости и некоторой лености. Например, сегодня вы выполнили 10 скручиваний, и они получили оптимальную нагрузку. А на следующий день трудились полчаса, и мышцы пресса… частично переложили нагрузку на соседнюю мускулатуру рук, ног, спины. Поэтому качать пресс полчаса без перерыва не стоит. К тому же невозможно укрепить живот и оставить слабой мышцы спины. Более натруженная мускулатура начнет перетягивать на себя слабую, тем самым вызывая нарушения осанки. Поэтому если выясняете, как качать пресс в домашних условиях, подберите дополнительные пару упражнений для укрепления спины.

Давайте мышцам отдых. Для полного восстановления им нужно 48 часов (!) отдыха. Поэтому оптимальным будет режим занятий 1 раз в три дня. Исключите гантели! Это касается ответа на вопрос, как накачать пресс девушке в домашних условиях. Наклоны в стороны с грузом повлекут увеличение талии, причем негативный эффект возникнет быстро: в течение 2 месяцев.

Но перед началом тренировок не забудьте проконсультироваться с лечащим врачом, будьте здоровыми и красивыми вместе с FITNESSI!