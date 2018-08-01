ТОП-5 советов для бодрого утра: начинаем с понедельника

Врачи и эксперты в области здорового образа жизни советуют начинать день правильно, наладить режим сна, рацион питания и не терять бодрость духа. Для этого эспециалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые существенно улучшат наше самочувствие и позволят быть более продуктивными.

Настроить биологические часы

Что самое сложное? Заставить себя ежедневно ложиться в одно и то же время. Поспать лишний час с утра, конечно, приятно, но режим — очень важный аспект на пути к здоровому образу жизни. Соблюдение определенного режима сна позволит высыпаться и приучить себя к дисциплине, что благоприятно скажется на нервной системе и других процессах организма.

Завести будильник

Налаживать биочасы поможет простой гаджет — будильник. Однако, стоит помнить, что чересчур резкие звуки с утра — не самый полезный и эффективный способ пробуждения. Подумайте о покупке будильника с приятной мелодией или настройте домашнюю аудиосистему на любимую волну, любимую песню. Эксперты говорят, что процесс здорового пробуждения неспешный, занимает около 15 минут и должен проходить в маскимально комфортной обстановке. Приятные эмоции с утра — залог хорошго настроения на весь день.

Сам себе мотиватор

Не стоит думать утром о том, как вам побыстрее снова вернуть в кровать и поспать еще часик. Это не мотивирует. В процессе пробуждения подумайте о приятных моментах нового дня, которые вас ожидают, пусть это будут даже самые незначительные мелочи: ароматная чашечка кофе, вкусный завтрак, любимая песня, новая вещь из гардероба, которую можно сегодня надеть, в общем обо всем, что способно принести капельку удовольствия. Специалисты уверяют, что мы удивимся, как много вещей, ради которых мы готовы вставать с утра.

Надо размяться

Чтобы разбудить свое тело, сделайте несколько простых физических упражнений. Необязательно выполнять нориатив КМС, банальная растяжка, потягивания и махи способны зарядить бодростью и дать сигнал организму о полном его пробуждении. Если упражняться совсем нет сил, примите контрастный душ. Даже легкая смена температуры воды активизирует организм и заставит взбодриться.

Завтрак — наше всё Завтракать необходимо, даже если вы не привыкли есть по утрам. Учтите, простой чашки кофе недостаточно. Приготовьте для себя хороший завтрак, например: каша с сухофруктами, яичница, творог с орехами, свежезаваренный чай. Плотный завтрак придаст сил и энергии на целый день, а также поможет организму проснуться и наладить процесс обмена вещесТтв.

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