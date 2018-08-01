Экспресс-метод подтяжки обвисшего живота

К набору веса приводит не правильное питание, насыщенное жирами и сахаром, рафинированные продукты, малоактивный образ жизни, стрессы. Женщины это особенно чувствуют и видят — первыми страдают бедра, ягодицы и живот. В добавок роды и слабые мышцы живота, приводят к не эстетично обвисшему животу.

Для того чтобы убрать низ живота, выполняя упражнения следите за напряжением мышц пресса, старайтесь втягивать их внутрь.

Содержание

Упражнение 1 Упражнение 2 Упражнение 3 Упражнение 4 Упражнение 5 Упражнение 6 Упражнение 7 Упражнение 1 Ложимся на пол, поясницу прижимаем к полу, руки вытянуть вдоль тела. Поднимаем поочередно прямые ноги, оттягивая носок. Выполняйте упражнение в быстром темпе и не касаться ступнями пола.

Упражнение 2 Ложимся на пол, ноги согнуть в коленях, левую руку прижмите к затылку. Правой рукой тянемся к левому бедру, отрывая правое плечо от пола. Повторите упражнение для другой стороны.

Упражнение 3 Ложимся на бок, упираемся рукой в пол, ноги согнуты. Поднимайте бедра как можно выше над полом, а затем опускайте. Старайтесь удерживать равновесие и темп выполнения упражнения. Не забывайте втягивать мышцы пресса.

Упражнение 4 Садимся, согнув ноги в коленях. Отклоните спину назад пока не почувствуете напряжение мышц пресса, и выполняйте скручивания корпуса влево — вправо.

Упражнение 5 Ложимся на пол, поднимаем прямые ноги вверх. Поднимите корпус и выполняйте пружинистые движения вверх — вниз, при этом тянитесь к стопам.

Упражнение 6 Садимся на пол, упираемся руками в пол и поднимаем бедра. Выполняем мах поочередно ногами.

Упражнение 7 Садимся на пол, ноги поджимаем к груди. Спину отклоните назад, одновременно вытягивая ноги. Стараясь опуститься как можно ниже. Максимально втягивайте мышцы пресса.