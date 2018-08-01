Ещё
Экспресс-метод подтяжки обвисшего живота
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экспресс-метод подтяжки обвисшего живота 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
К набору веса приводит не правильное питание, насыщенное жирами и сахаром, рафинированные продукты, малоактивный образ жизни, стрессы. Женщины это особенно чувствуют и видят — первыми страдают бедра, ягодицы и живот. В добавок роды и слабые мышцы живота, приводят к не эстетично обвисшему животу.
Для того чтобы убрать низ живота, выполняя упражнения следите за напряжением мышц пресса, старайтесь втягивать их внутрь.
Содержание
Упражнение 1  Упражнение 2  Упражнение 3  Упражнение 4  Упражнение 5  Упражнение 6  Упражнение 7  Упражнение 1  Ложимся на пол, поясницу прижимаем к полу, руки вытянуть вдоль тела. Поднимаем поочередно прямые ноги, оттягивая носок. Выполняйте упражнение в быстром темпе и не касаться ступнями пола.
Упражнение 2  Ложимся на пол, ноги согнуть в коленях, левую руку прижмите к затылку. Правой рукой тянемся к левому бедру, отрывая правое плечо от пола. Повторите упражнение для другой стороны.
Упражнение 3  Ложимся на бок, упираемся рукой в пол, ноги согнуты. Поднимайте бедра как можно выше над полом, а затем опускайте. Старайтесь удерживать равновесие и темп выполнения упражнения. Не забывайте втягивать мышцы пресса.
Упражнение 4  Садимся, согнув ноги в коленях. Отклоните спину назад пока не почувствуете напряжение мышц пресса, и выполняйте скручивания корпуса влево — вправо.
Упражнение 5  Ложимся на пол, поднимаем прямые ноги вверх. Поднимите корпус и выполняйте пружинистые движения вверх — вниз, при этом тянитесь к стопам.
Упражнение 6  Садимся на пол, упираемся руками в пол и поднимаем бедра. Выполняем мах поочередно ногами.
Упражнение 7  Садимся на пол, ноги поджимаем к груди. Спину отклоните назад, одновременно вытягивая ноги. Стараясь опуститься как можно ниже. Максимально втягивайте мышцы пресса.
Карельские вести: последние новости
Как накачать идеальный пресс? Основные правила Упражнение дня: выпады на тренажере смита Избавляемся от целлюлита с помощью упражнений
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 признаков того, что старость уже наступила30
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана12
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Некрасивые жены звездных красавцев8
Поклонники не узнали Оксану Федорову12
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение