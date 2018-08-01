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Активируем процесс сжигания жира всего за 1 минуту в день!
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Активируем процесс сжигания жира всего за 1 минуту в день! 

Карельские вести 2 часа назад
Мечтаете о подтянутом теле, предлагаем встать с дивана и сделать этот 3-х минутный комплекс упражнений.
Комплекс состоит из статических упражнений. Продолжительность каждого упражнения от 30 секунд до 1 минуты, до жжения в мышцах и потерпеть еще секунд 10. Именно в это время начнется активное сжигание жира.
«Приветствие»
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Имитируем посадку на стул одновременно поднимай и тянись руками вверх. Спину держим прямо, мышцы пресса должны быть максимально напряжены.
«Мостик на одной ноге»
Исходное положение: ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях, руки в стороны. Выпрямляем одну ногу и поднимаем ее вверх. Мышцами бедер и ягодиц, выталкиваем таз вверх. Повторяем с другой ногой.
«Складывание»
Исходное положение: становимся на правое колено, правой рукой обопрись о пол, левую ногу выпрями и напряги, а левую руку закинь за голову. Поднимайте правую ногу вверх, локтем тянемся к ноге. Повтори действия для другой стороны тела.
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