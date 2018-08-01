Как стать бойцом ММА, если есть проблемы со здоровьем

Вопрос

Доброго времени суток, дорогая редакция журнала BroDude! Регулярно читаю вас на протяжении года и искренне восхищен вашими советами и статьями: все четко, по делу и для мужчин. Спасибо вам, желаю вам дальнейшего процветания и развития. Немного расскажу о себе. Мне 21 год, закончил 3 курс в универе, сейчас работаю электрослесарем на фабрике в рамках своей производственной практики в поселке, который находится далеко от города, где я живу. И хотя у меня есть девушка, я чувствую, что я жутко закомплексованный и неуверенный в себе. Иногда даже здешних местных подростков не хватает смелости поставить на место в случае словесной перепалки. То есть я решил в первую очередь побороть страх получить по лицу. Прочитав одну из ваших статей по ММА, а также по совету своего деда (он в свои 69 лет очень тренированный и умный мужик), решил с сентября заняться смешанными единоборствами. Однако с этим есть сложности. Мой рост составляет 198 сантиметров, а вес всего 76 килограммов. Также у меня есть бронхиальная астма, но так как раньше занимался бальными танцами, то легкие более приспособлены к кардиотренировкам, чем у обычного астматика. Соответственно, моими слабыми местами являются колени и позвоночник. Так как на тренировках по ММА будет много и бросков, и всяких разнообразных нагрузок на мои суставы, то мне хотелось бы максимально за месяц подготовить свое тело к таким нагрузкам и не «сломаться» в буквальном смысле на первых занятиях. Чтобы если и не быть тренированным, то хотя бы в тонусе к началу сентября. В данный момент я уже пятую неделю тренирую подтягивания и приседания в один день и отжимания от пола и подъемы пресса в другой день. И так шесть дней в неделю. Сейчас я смогу на свежих силах подтянуться примерно 10-12 раз, отжаться от пола примерно 35-40 раз, на брусьях от груди — раз 12-14. Также, проанализировав информацию в интернете, я узнал, что тренировки в зале похожи на кроссфит. В связи с чем возникает резонный вопрос: какую программу тренировок мне подобрать для подготовки к ММА с учетом моих физических особенностей и с учетом, что я тренируюсь без тренажерного зала? Благодарю вас за внимание, дорогая редакция! С уважением, Дмитрий.

Ответ

Привет, Дмитрий! Прими наше многократное «Спасибо!» за положительные слова в адрес журнала. Продолжай нас читать, а мы, в свою очередь, постараемся держать марку и будем дальше снабжать тебя и других наших читателей интересными материалами. И особенно приятно, что одна из наших статей, наряду с твоим дедом, вдохновила тебя на занятия единоборствами. Не зря, значит, мы их пишем. И деду, кстати, привет!

Любезности кончились, поэтому сразу перейдем к ответу на твой вопрос. Оговоримся сразу, что, какие бы мы тут советы тебе ни дали, перед тем как приступать к тренировкам, лучше проконсультируйся с врачом. Мы некомпетентны давать советы в области медицины, а раз у тебя есть определенные проблемы со здоровьем, то необходимо знать, насколько некоторые виды нагрузок соотносятся с твоими возможностями. Тем более что наши советы имеют обобщенный характер и ориентированы на тех, кто способен переносить базовые нагрузки.

У бойцов действительно есть определенная программа тренировок, которая рассчитана на развитие тех физических показателей, которые применимы в единоборствах. В принципе, часть из них ты уже выполняешь. Подтягивания и отжимания являются универсальными упражнениями и подходят для людей с разными спортивными целями, в том числе и для бойцов. Кстати, ты написал, что занимаешься по 6 дней в неделю, то есть практически каждый день. Полагаем, ты помнишь, что надо чередовать группы мышц, на которые даешь нагрузку, особенно если эта нагрузка будет увеличиваться. В целом ты прав: силовые тренировки бойцов напоминают занятия по кроссфиту. Их отличает высокая интенсивность и разноплановость. Для бойца одинаково важны и сила мышц, и выносливость, а потому он стремится к комплексному развитию тела, которое будет включать как силовые упражнения, так и кардио. Но мы помним про твое главное условие: ты хочешь тренироваться дома, а не в зале. Это возможно, но для эффективных тренировок кое-какой инвентарь все же приобрести придется.

Ты говорил, что делаешь отжимания и подтягивания. Это хорошо. К ним же можешь присоединить (если не делал этого раньше) отжимания на брусьях. Вообще, для единоборств, особенно с наличием ударных приемов, очень важны силовые упражнения на руки, выполнение которых осуществляется «рывковым» способом. Это создает некую имитацию удара и положительно отражается как на его силе, так и на скорости. Именно поэтому мы тебе рекомендуем купить небольшие гантели (1-2 кг) и отрабатывать с ними «бой с тенью». Таким образом ты убьешь сразу двух зайцев, даже трех: во-первых, отточишь пластику борьбы в стойке; во-вторых, увеличишь силовой потенциал своего удара; ну а в-третьих, это полезно для твоей выносливости. Ты можешь делать раунды по 1 минуте каждый, работая в высоком темпе с перерывом в 30 секунд, либо отрабатывай по 3 минуты в одном раунде в боевой стойке. Ритм может быть поменьше, но постарайся тогда соблюдать технику ударов, имитируя реальный бой. Отдых в таком случае тоже должен быть не менее 1 минуты. И повторим, что эти советы касаются людей без ограничений по состоянию здоровья.

Также можешь приобрести резиновый амортизатор с рукоятью. С ним можно выполнять упражнения на руки, которые способны качественно улучшить ударную технику. Этот амортизатор легок в использовании: достаточно привязать его одним концом к устойчивой опоре, и можно работать. Главное, чтобы при отработке ударов с ним ты соблюдал технику и нужную амплитуду.

Еще одним предметом, который может здорово разнообразить твои тренировки, является блин для штанги. Причем саму штангу покупать необязательно. Размер блина выбирай исходя из своих физических данных. Учитывая твой вес, мы рекомендуем тебе взять снаряд весом 10-15 кг. Вот несколько упражнений, которые ты можешь делать с блином: 1) Держи блин на вытянутых руках прямо перед собой на уровне груди. Резкими движениями прижимай его к себе и снова выталкивай вперед в изначальное положение. Делай это без остановки на протяжении 30-40 секунд. Главное — пытаться сохранить максимальный темп и полностью выпрямлять руки во время толчка. Это упражнение очень полезно для развития силы удара.

2) Возьми блин обеими руками и перемещай его вокруг головы на 360 градусов таким образом, чтобы вращение происходило за счет движения плечами. Это укрепит мышцы рук и плеч и очень пригодится для работы в борьбе. 3) Прижми блин к телу, обхватив его обеими руками, и перемещайся по комнате, все время передвигаясь на ногах. Суть этого упражнения заключается в постоянном движении, словно во время боя. Таким образом ты улучшишь работу ног и выносливость, которые очень необходимы при работе в стойке.

В целом программа тренировок для бойцов может включать в себя еще множество упражнений. Мы лишь коротко рассказали о части из них, которые можно выполнять не в стенах зала без большого количества инвентаря. Сюда же можно отнести упражнения на пресс (опять же, с применением блина их эффективность только увеличится). Не забывай и про кардиотренировки. Старый добрый бег и прыжки на скакалке никто не отменял. 3 упражнения на мышцы для тех, кто занимается боевыми искусствами