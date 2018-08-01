Минус 10 лет: лучшие антиэйдж кремы этого лета

Морщины, пигментация, тусклый или неровный цвет лица — с возрастом наша кожа становится все более капризной. Повернуть время вспять мы пока не в силах, но избавиться от внешних признаков старения вполне — с помощью салонных процедур и правильно подобранного ухода. Мы внимательно изучили последние антиэйдж-новинки, и выбрали самые действенные. В составе этих чудо-средств — рамноза, красная икра, масло бессмертника, экстракт терна и другие секретные ингредиенты молодости.

Крем против морщин Liftactiv Supreme, Vichy

Экстракт кофеина мгновенно снимает отечность, сокращает темные круги и придает свежий сияющий вид, рамноза увлажняет и разглаживает кожу, а также способствует активной регенерации серединных слоев эпидермиса. Обеспечивает длительный эффект лифтинга.

Цена — около 2500 рублей.

Сыворотка Healthy Glow Concentre Eclat, Payot

Экстракты ягод годжи и асаи оказывают сильное антиоксидантное и антистрессовое воздействие и защищают кожу от повседневного воздействия агрессивных факторов. Витамин С освежает и придает сияние.

Цена — около 3000 рублей.

Восстанавливающий Дневной и Ночной кремы Ginseng Infusion, Erborian

Высокая концентрация целебных трав долголетия, среди которых женьшень, улучшает микроциркуляцию, питает эпидермис, восстанавливает эластичность и способствует обновлению кожи. Эффективно разглаживает мелкие и мимические морщины и подтягивает овал лица. Дневной крем можно использовать в качестве праймера.

Цена — около 5500 рублей за каждое средство.

Крем-маска «Божественный Иммортель», L’Occitane

Уникальная композиция, содержащая эфирное масло бессмертника, масла карите и ладанника, восстанавливает даже очень сухую кожу, смягчает и устраняет ощущение стянутости.

Цена — около 10000 рублей.

Дневная сыворотка, Berezka Lab Легкая смесь из 15 масел увлажняет и поддерживает гидро-липидный баланс кожи течение всего дня. Экстракты розмарина, ладана и фенхеля успокаивают и восстанавливают клетки кожи, а тщательно подобранный комплекс жирных кислот и витаминов обеспечивает выраженный антиоксидантный эффект. Можно использовать в качестве праймера. Подходит для кожи вокруг глаз.

Цена — около 5000 рублей.

Омолаживающий крем-гель Factor G Renew, Sesderma

Мощный коктейль из витамина Е и пептидов стимулирует выработку коллагена и эластина, активно борется с потерей эластичности и упругости кожи. Устраняет обезвоженность, подходит для комбинированной кожи.

Цена — около 5000 рублей.

Лифтинг-крем Youth Xtend Ultra, Artistry

Содержит экстракт красной икры, который способствует восстановлению ровного и подтянутого овала лица. Избавляет от ощущения сухости на целый день, интенсивно питает кожу.

Цена — около 6000 рублей.

Дневной и Ночной кремы Extra-Firming, Clarins

Стимулируют процесс регенерации, обеспечивают комплексное укрепляющее действие, способствуют повышению упругости кожи, эффективно сокращают морщины. Подходят для любого типа кожи.

Цена — около 6500 рублей за каждое средство.

Крем Replenish Remineralizing Toner Lotion, Physio Radiance

Кальций и морская соль способствуют реминерализации кожи, экстракт морских водорослей Фукоидан в сочетании с отрицательным водородом оказывает мощнейшее антиоксидантное и противовоспалительное действие, способствует синтезу коллагена, а аквасил активно увлажняет и удерживает в коже влагу.

Цена — около 2500 рублей.

Сыворотка Biolumin-c AGE smart, Dermalogica

Ультрастабильная формула витамина С в сочетании с пептидами и AHA-кислотами борется с окислительным процессом и предотвращает проявление признаков старения, выравнивает тон кожи и уменьшает пигментацию. Кожа становится более сияющей и упругой, морщины заметно сокращаются.

Цена — около 5300 рублей.

Ночной и Дневной кремы и сыворотка «Гранат», Weleda

Органический сок граната, обладающий природными антиоксидантными свойствами, защищает кожу от свободных радикалов и активизирует функцию клеточного обновления. Экстракт терна и сок алоэ укрепляют структуру тканей, активно подтягивают кожу и разглаживают морщины. Уникальная композиция масел способствует повышению эластичности кожи. Дневной крем идеально подходит в качестве основы под макияж.

Цена — около 1700 рублей за каждый крем, около 2000 рублей за сыворотку.

Сыворотка восстанавливающая Intensive Repair Essence EGIA Biocare System, EGIA

Направленно борется с фото— и биологическим старением кожи. Активизирует производство стволовых клеток, способствует самообновлению кожи и уменьшению морщин. Увлажняет, питает, насыщает микроэлементами. Придает коже эластичность, упругость и мягкость. Может использоваться для ухода за кожей вокруг глаз.

Цена — около 5300 рублей.

Средство для ухода за зрелой кожей A. G. E. Interrupter, SkinCeuticals

Комплекс с особым антигликационным действием разработан специально для зрелой кожи. Прокислан активизирует синтез коллагена, экстракт черники миртолистной и фитосфингозин восстанавливают барьерные функции кожи, оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Цена — около 10000 рублей.

Крем для лица «Пробуждение молодости» Forever Youth Liberator Nutri-Crème, YSL Beauty

Этот крем для лица для сухой кожи борется с признаками старения и помогает стимулировать способность клеток поддерживать молодость. С его состав входит комплекс Glycanactif™, благодаря которому кожа становится более подтянутой, тон лица выравнивается, тонус кожи повышается. А через месяц регулярного использования морщины сокращаются и ты выглядишь более молодой.

Цене — около 6800 рублей.