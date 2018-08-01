Избавляемся от лишнего веса. Советы и упражнения от доктора Бубновского

У вас лишний вес? Предлагаем замечательное видео в котором, вы узнаете, как можно привести ваш вес в порядок, при этом не навредив здоровью. Смотрите советы докторы Бубновского как безболезненно похудеть.

В этом видео вы найдете ответы на четыре важных вопроса: 1) Как несколько лишних килограммов могут разрушить вашу жизнь? 2) Почему диета никогда не сделает вас здоровыми? 3) Какие упражнения помогут приобрести здоровый вес? 4) Как быть здоровым и научиться жить в движении?

Видео: Упражнения для похудения. Доктор Бубновский — о упражнениях для сброса веса