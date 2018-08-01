Одно упражнение, 4 минуты, 28 дней — и у Вас совершенно новое тело!

Предлагаем Вам принять вызов, через который прошло множество людей со всех точек планеты, и Вы несомненно улучшите форму своего тела!

Наиболее важными упражнениями для укрепления средней части тела являются упражнения стойки на локтях. Одно из таких упражнений называется «планка». Как новичок, Вы возможно посчитаете такое упражнение слишком легким и просто проигнорируете его. Упражнение «планка» уберет лишний жир из живота, укрепит внутренние и внешние мышцы спины и верхней части тела, ягодичные мышцы, а также ноги и руки. Это упражнение напоминает те же отжимания. «Планка» — упражнение статическое. Движений в нем нет и мышцы не будут здесь расширяться или сокращаться. Они будут усилены изнутри и станут более крепкими.

Задачей этого упражнения является постепенное увеличение времени, которое Вы тратите на него в течение 4-х недель. В первые дни Вы начинаете с 20-ти секунд, а под конец должны продержаться 4 минуты. В конечном итоге, Ваше тело станет сильнее и красивее, мышцы будут выделяться, и Вы будете готовы к новым трудностям.

Для выполнения упражнения необходимо находиться в горизонтальной позиции. Верхняя часть тела должна держать прямую линию, когда Вы становитесь на локти и кончики пальцев ног. Втяните живот, голову держите прямо. Напрягите ягодицы и не отпускайте напряжение до конца подхода, равносильно перенесите вес тела на локти и ноги для поддержания баланса.

Когда научитесь удерживать правильное положение, остается только потихоньку двигаться к ожидаемому результату в течение 28-ми дней.

День 1 — 20 секунд День 2 — 20 секунд День 3 — 30 секунд День 4 — 30 секунд День 5 — 40 секунд День 6 — Отдых День 7 — 45 секунд День 8 — 45 секунд День 9 — 60 секунд День 10 — 60 секунд День 11 — 60 секунд День 12 — 90 секунд День 13 — Отдых День 14 — 90 секунд День 15 — 90 секунд

День 16 — 120 секунд День 17 — 120 секунд День 18 — 150 секунд День 19 — Отдых День 20 — 150 секунд День 21 — 150 секунд День 22 — 180 секунд День 23 — 180 секунд День 24 — 210 секунд День 25 — Отдых День 26 — 210 секунд День 27 — 240 секунд День 28 — Держаться столько, сколько сможете

Во время начальных 20-ти секунд Вы заметите, что упражнение «планка» довольно таки трудноватое. Если же оно покажется Вам слишком трудным и Вы захотите работать только над конкретными частями тела, то есть и другие подвиды этого упражнения с похожей техникой выполнения.