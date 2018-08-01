Чем полезен шпагат для женского здоровья? 

При сильном желании и регулярных тренировках, сесть на шпагат возможно и в 30, и в 40, и даже в 50 лет. Хотим рассказать, почему это так важно, и показать, как добиться максимальной гибкости своего тела в любом возрасте.
Почему так важно уметь садиться на шпагат, особенно женщинам?
Дело в том, что регулярные упражнения на растяжку:
Улучшают работу иммунной системы;
Повышают выносливость;
Нормализуют психическое напряжение и улучшают внимание;
Улучшают работу всех органов тела;
Делают мышцы более вытянутыми и не дают им расти вширь, что для женщины крайне важно, если она предпочитает силовые упражнения;
Помогают быстрому восстановлению мышц;
Нормализуют артериальное давление (манипуляции с опорно-двигательным аппаратом помогают перенаправить поток крови в незадействованные ранее сосуды);
Предотвращают травмы;
Помогают нормализовать менструальный цикл;
Препятствуют варикозному расширению вен;
Помогают в родах (за счет гибкости тазобердренных суставов).
Если вы серьезно решили сесть на шпагат, следуйте простым советам:
Как бы сильно вы не хотели сесть на шпагат, неподготовленному человеку необходимо хотя бы пару недель. Спешка в этом деле может привести к травмам, поэтому запаситесь терпением.
Исключите на время из своего рациона мясо. Связки из-за него теряют свою эластичность.
Перед растяжкой можно принять горячий душ. После него связки будут более податливы.
Тренировки необходимо начинать постепенно, и со временем увеличивать количество растяжек в день. Важно делать упражнения утром и вечером. И самое главное регулярно
Занятия должны быть не реже 4 раз в неделю, а лучше — каждый день
Их длительность должна составлять, как минимум, 30 минут.
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