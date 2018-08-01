Чем полезен шпагат для женского здоровья?

При сильном желании и регулярных тренировках, сесть на шпагат возможно и в 30, и в 40, и даже в 50 лет. Хотим рассказать, почему это так важно, и показать, как добиться максимальной гибкости своего тела в любом возрасте.

Почему так важно уметь садиться на шпагат, особенно женщинам?

Дело в том, что регулярные упражнения на растяжку:

Улучшают работу иммунной системы;

Повышают выносливость;

Нормализуют психическое напряжение и улучшают внимание;

Улучшают работу всех органов тела;

Делают мышцы более вытянутыми и не дают им расти вширь, что для женщины крайне важно, если она предпочитает силовые упражнения;

Помогают быстрому восстановлению мышц;

Нормализуют артериальное давление (манипуляции с опорно-двигательным аппаратом помогают перенаправить поток крови в незадействованные ранее сосуды);

Предотвращают травмы;

Помогают нормализовать менструальный цикл;

Препятствуют варикозному расширению вен;

Помогают в родах (за счет гибкости тазобердренных суставов).

Если вы серьезно решили сесть на шпагат, следуйте простым советам:

Как бы сильно вы не хотели сесть на шпагат, неподготовленному человеку необходимо хотя бы пару недель. Спешка в этом деле может привести к травмам, поэтому запаситесь терпением.

Исключите на время из своего рациона мясо. Связки из-за него теряют свою эластичность.

Перед растяжкой можно принять горячий душ. После него связки будут более податливы.

Тренировки необходимо начинать постепенно, и со временем увеличивать количество растяжек в день. Важно делать упражнения утром и вечером. И самое главное регулярно

Занятия должны быть не реже 4 раз в неделю, а лучше — каждый день

Их длительность должна составлять, как минимум, 30 минут.

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