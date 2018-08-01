«Если после пятой рюмки спиртного человек не может остановиться, то он — алкоголик»

«У алкоголизма есть две составляющие. Первая — физическая зависимость, это то, что мы все видим. Это называется абстинентный синдром: когда человек долго пьет, алкоголь встраивается в обменные системы организма и, когда резко перестает употреблять спиртное, то он начинает испытывать различные неприятные ощущения — похмелье. Человек, чтобы облегчить свои страдания, начинает опохмеляться. А вторая составляющая — психологическая, которая гораздо страшнее, потому что ее корни расположены гораздо глубже. Физическую зависимость побороть легче, чем психологическую, с помощью медикаментов, например.

Крайне редко пациенты приходят в стадии алкоголизма. Но есть такие, которые приходят ко мне и говорят: „Меня стало волновать, что, когда прихожу домой, на ровном месте мне хочется выпить, хотя ничего особенно положительного или отрицательного до этого не происходило“. Это значит, что человек анализирует свое поведение, осознает себя, и с такими людьми гораздо легче работать. Но еще раз скажу: таких пациентов очень мало.

У нас есть определенная система в головном мозге, которая при употреблении алкоголя может отвечать положительной реакцией. Это, в свою очередь, является положительным подкреплением для человека. Например, он выпил, получил что-то хорошее от этого и потом, когда уже начинается зависимость, человеку хочется еще выпить, чтобы получить удовольствие еще раз: расслабиться, стать веселым или просто отрешиться от проблем.

Серьезный симптом — это желание опохмелиться. Если человек накануне употребил достаточно много алкоголя и на следующий день он опохмеляется, то это один из признаков алкоголизма. Здоровый организм после злоупотребления на алкоголь даже посмотреть не сможет, потому что чрезмерная доза алкоголя приводит к интоксикации. А зависимый организм потребует еще дозу, чтобы снять эту негативную симптоматику. Это называется похмельным синдромом.

Говорят, что, если после пятой рюмки спиртного человек не может остановиться, то он — алкоголик. На самом деле после любой рюмки, если человек начинает выпивать и теряет контроль над количеством выпитого и над ситуацией, — это тоже может быть признаком алкоголизма. Но нужно понимать, что какому-то единичному выпиванию диагноз не ставят. С каждым может быть: человек выпивает, ему хорошо, но это произошло однократно. Но если это случается систематически, то да: он алкоголик.

Если еще человек много пьет и долго не хмелеет, — то это уже вторая стадия алкоголизма.

Что касается расхожего мнения, что якобы существует генетическая предрасположенность к алкоголизму, то, в какой-то мере, — это миф. На эту тему происходит много споров, ведутся разные исследования. Но что можно сказать точно: наследственность безусловно имеет значение, в том числе в алкоголизме, но можно выделить две предрасположенности. Первая — это особенности метаболизма алкоголя в организме. У разных людей спиртное усваивается по-разному. Вторая — это психические функции организма.

Конечно, у разных народов процессы в организме происходят не одинаково: у кого-то есть большая склонность к алкоголизму, у кого-то — нет. Но, в любом случае, это не решающий фактор: можно быть предрасположенным к алкоголизму, но никогда им не заболеть.

Очень важную роль играет социальное окружение, но стоит разделить понятия социального окружения и национального менталитета. Например, в России водка является национальным напитком, но при этом не все же спиваются. На самом деле процент алкоголиков в России не намного выше, чем в других странах. Менталитет предполагает определенную культуру пития: у нас принято не просто пить, но и закусывать. Это, кстати, помогает нивелировать токсическое действие алкоголя. Все-так огромную роль играет социальное влияние и воспитание.

В общем, итог такой: есть предрасположенность к алкоголизму и она может передаваться по наследству, но это всего лишь склонность, а не причина. Станет ли человек алкоголиком или будет жить нормальной жизнь — это уже зависит от среды обитания, социальных норм, от того, что в жизни происходило, особенностей психики, воспитания и даже уровня интеллекта. Еще очень важно, научен ли человек получать удовольствие от разных вещей в жизни, от каких-то действий и их результатов. Если да, то это будет гораздо ценнее, чем алкоголь. Если нет, то алкоголь для него — самый простой способ получить удовольствие».

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