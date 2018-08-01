Жара летом в городе: что делать, чтобы выжить?

Весь июль в Петербурге держится небывалая жара: горожане ищут новые места для пляжного отдыха, а обитатели Ленинградского зоопарка поедают ледяные торты.

Пока метеорологи пытаются обнадежить нас небольшим похолоданием, мы поговорили с врачами, изучили медицинские рекомендации и составили основной свод правил поведения для тех, кто с трудом справляется со знойным летом.

Почему так тяжело?

В среднем во время жаркой погоды число вызовов скорой помощи растет на 15%, а госпитализаций в больницы — на 5%. Как отмечают врачи, в Петербурге жара объективно переносится тяжело, потому что люди не привыкли жить при таких температурах и хуже адаптируются к ним.

заведующая терапевтическим отделением клиники ПСПбГУ им. Павлова, врач-терапевт, кардиолог клиники "Энергия Здоровья"

Люди, которые изначально живут в жарком климате, они научились приспосабливаться к этим условиям. Повсеместное оборудование рабочих мест кондиционерами, другой режим рабочего дня — они начинают работать раньше, и заканчивают тоже, соответствующие перерывы. А мы все же северный народ и к этому не адаптированы. Наш обычный график совсем не совпадает с летней жарой, а на работе у большинства людей не созданы подходящие комфортные условия. В такие температуры мы привыкли отдыхать, а не работать.

Еще основная проблема нашей жары — это духота и влажность. И из-за этой влажности мы действительно хуже переносим жару — это не миф. Особенно, когда идет перемена атмосферного давления из-за смены погоды. Например, после жары поднимается ветер, небо затягивается тучами, идет снижение общего атмосферного давления, оно приводит к изменению артериального давления внутри самого человека. Кстати, во время жары проблемы испытывают и люди с пониженным, и повышенным давлением.

Что пить и есть?

Врачи рекомендуют пить больше жидкости (2,5-3л). Лучше всего минеральную воду, подкисленный лимоном холодный зеленый или черный чай, несладкие морсы. Эти напитки возместят недостаток полезных веществ, которые организм теряет с потоотделением (считается, что во время жары с потом мы теряем до 800 мл жидкости!). А вот от газированных и алкогольных напитков лучше отказаться.

Анна Турушева

диетолог и доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ им. Мечникова

У кого-то в жару нет желания есть, тогда стоит задуматься о рационе полегче. Подойдут овощи, зелень, сочные фрукты, арбузы, из супов хорошим выбором будет гаспачо. Кстати, важно знать, что отсутствие аппетита может быть связано с обезвоженностью организма, поэтому принципиально важно соблюдать водный баланс. А вот слабость и головная боль могут свидетельствовать о нарушении баланса электролитов в организме, поэтому во время жары стоит не бояться добавлять соль в блюда, например, в салаты. Отличным решением для перекуса будет свежий огурец, натертый солью.

Что делать, когда вы в помещении?

Если вы находитесь дома, то в течение дня держите закрытыми окна, особенно если они выходят на солнечную сторону, по возможности повесьте темные плотные шторы. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми. Уменьшить сухость воздуха в квартире можно с помощью развешенных мокрых простыней или полотенец, поставленных открытых емкостей с водой.

Отлично, если у вас есть кондиционер — врачи отмечают, что во время жары он снижает риск возможных осложнений из-за высоких температур в 5 раз. Самая комфортная температура, на которой стоит остановиться — 21–24°C. Важно не переохлаждаться. После того, как вы пришли с жары домой или в офис, не стоит выставлять 17°C. Из-за таких колебаний температур вы рискуете простудиться. А вот вентилятор имеет смысл использовать дома, если температура воздуха не выше 35°C.

Если дома или в офисе очень жарко, то старайтесь хотя бы 2-3 часа в день старайтесь проводить в помещениях, которые оборудованы кондиционерами — в кафе, магазинах. Принимайте холодный душ хотя бы два раза в день — водные процедуры помогают бороться с перегревом и поддерживают температурный баланс.

Что делать на улице?

По возможности не выходите на улицу в самое жаркое время суток (с 11 до 16 часов), избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени. Аккуратнее с физическими нагрузками: дневная пробежка в парке будет не самым лучшим решением, так как во время жары повышается риск развития инсультов и инфарктов. Для занятий спортом лучше выбирать хорошо проветриваемый спортзал. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. А еще никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях даже на непродолжительное время. Это может грозить серьезными последствиями для их жизни. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер.

Чем может грозить жара?

Существует ряд заболеваний и симптомов, который считаются непосредственно связанными с перегревом организма во время жары. К ним относят:

Heat-stroke («инсульт жары»). Он может быть классическим — возникает у пожилых людей, которые ведут сидячий образ жизни. Связан с длительным перегревом и несовершенством терморегуляции. Неклассический инсульт может возникнуть и у молодых пациентов при очень резком подъеме температур и неадекватном охлаждении. Это очень опасное заболевание.

Истощение перегревом. Возникает слабость, головокружение, снижение работоспособности. При этом нарушается жидкостный и электролитный баланс.

Синкопальные состояния, они же «обмороки жары». Возникают у неадаптированных людей за счет выраженной вазодилатации. Такие состояния могут быть очень неприятны, но опасных последствий организму не приносят.

Судороги. Возникают вследствие электролизных нарушений.

«Отеки жары»: отеки рук и стоп. Проходят самостоятельно через несколько недель. Ни в коем случае не принимайте мочегонные для их лечения.

Еще одна важная опасность, о которой стоит помнить летом — кишечные инфекции и пищевые отравления. Их риск вырастает в несколько раз. Поэтому необходимо как можно чаще мыть руки, а также избегать потенциально опасных продуктов (молочные продукты, кондитерские изделия, мороженое) и не вызывающих доверия магазинов.