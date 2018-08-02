Любовь к собакам стоила американцу рук, ног и носа

Житель американского города Вест-Бенд, штат Висконсин, остался без рук и ног из-за собачьих бактерий. Об этом сообщает Fox 29.

48-летний Грег Мантейфель (Greg Manteufel) попал в больницу в июне. Первоначально врачи полагали, что он болен гриппом. Затем у него в крови нашли бактерии рода Capnocytophaga, которые встречаются в слюне собак и могут попасть в организм человека после укуса или в случае плотного контакта с инфицированным псом. Что именно привело к заражению, не уточняется, однако известно, что Мантейфель всю жизнь имел дело с собаками.

По словам жены, он был полностью покрыт синяками. «Выглядело так, будто кто-то избил его бейсбольной битой», — утверждает она. Инфекция привела к уменьшению кровяного давления в организме мужчины. Из-за плохого кровоснабжения конечностей ткани стали отмирать, началась гангрена.

Через неделю ноги пришлось ампутировать. Затем Мантейфель частично лишился кистей рук. Это не остановило гангрену, поэтому понадобилась новая операция, во время которой ему удалили руки до середины предплечья. В результате заражения пострадали и другие органы. Врачи полагают, что мужчине потребуется пластическая операция для восстановления носа.

Бактерии рода Capnocytophaga представляют особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой. «Эта инфекция в его крови вызвала исключительно сильную реакцию в его организме, — говорит специалист по инфекционным болезням Сильвия Мунос-Прайс (Silvia Munoz-Price). — 99 процентов людей, у которых есть собаки, никогда не сталкиваются с такой проблемой. Это чистая случайность».

В июле сообщалось, что запущенная язва на месте пореза довела жительницу британского города Бристен до ампутации ноги. Инфицированное место отекло, что затруднило кровоснабжение и привело к гангрене.