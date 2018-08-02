Сашу Савельеву госпитализировали из-за голодания

На протяжении всей сценической карьеры Саши Савельевой журналисты и поклонники не дают девушке покоя расспросами о секретах ее стройной фигуры. Артистка признается, что прежде всего благодарна своим родителям за хорошие гены.

«Я считаю, что правильное питание — это не запреты, ограничения и голодовки, а сбалансированное и разнообразное меню», — отмечает исполнительница. При этом она назвала всего один продукт, без которого буквально не представляет свою жизнь, — темный шоколад с солью.