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Раскрыта опасность депиляции зоны бикини
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Раскрыта опасность депиляции зоны бикини 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Врачи считают, что бритье зоны бикини может быть вредно для женского здоровья. Об этом сообщает Independent.
По мнению гинеколога британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванессы Маккей, волосы на половых губах и лобке необходимы для поддержания гигиены женщины и предохранения от воспалительных заболеваний. Она рассказала, что волосы создают естественный барьер, снижающий контакт вагины с вирусами и бактериями и защищающий кожу вульвы.
«Лобковые волосы защищают от болезней и проблем с кожей, предотвращают попадание в организм посторонних частиц, пыли и патогенных бактерий, а также контролируют увлажненность интимной зоны, что снижает шанс получения грибковой инфекции»,
— сказала гинеколог.
Кроме того, устранение волос при бритье или горячим воском создает микроскопические ранки и повреждает волосяные фолликулы, что может спровоцировать воспаление. Наконец, лобковые волосы снижают риск контакта «кожа к коже» с партнером, страдающим заболеванием, передающимся половым путем (например, вирусом папилломы человека), и помогают избежать заражения.
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