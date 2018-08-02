Раскрыта опасность депиляции зоны бикини

Врачи считают, что бритье зоны бикини может быть вредно для женского здоровья. Об этом сообщает Independent.

По мнению гинеколога британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванессы Маккей, волосы на половых губах и лобке необходимы для поддержания гигиены женщины и предохранения от воспалительных заболеваний. Она рассказала, что волосы создают естественный барьер, снижающий контакт вагины с вирусами и бактериями и защищающий кожу вульвы.

«Лобковые волосы защищают от болезней и проблем с кожей, предотвращают попадание в организм посторонних частиц, пыли и патогенных бактерий, а также контролируют увлажненность интимной зоны, что снижает шанс получения грибковой инфекции»,

— сказала гинеколог.

Кроме того, устранение волос при бритье или горячим воском создает микроскопические ранки и повреждает волосяные фолликулы, что может спровоцировать воспаление. Наконец, лобковые волосы снижают риск контакта «кожа к коже» с партнером, страдающим заболеванием, передающимся половым путем (например, вирусом папилломы человека), и помогают избежать заражения.