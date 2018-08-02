8 вещей, которые состарят тебя раньше времени

Когда тебе 20, трудно всерьез думать о морщинах, пигментных пятнах и прочих признаках увядающей кожи. К сожалению, твой образ жизни в молодости уже влияет на то, как ты будешь выглядеть через 3-5 лет. Вот несколько вещей, которые в скором времени добавят несколько лет к твоему возрасту. С большинством из них мы сталкиваемся каждый день.

1. Сахар

По словам дерматолога Дебры Джалиман, потребление большого количества сладостей со временем негативно скажется на твоей коже. Глюкоза накапливается в коллагене, делая его жестким. Лишний пончик или ложка сахара в кофе ослабляет поверхность кожи, делая ее более восприимчивой к морщинам.

2. Алкоголь

Частое употребление алкоголя тоже со временем добавит твоему возрасту пару лишних лет. Он обезвоживает кожу и расширяет сосуды, придавая лицу характерный красный цвет. Обезвоженная кожа быстро стареет. Кроме того, она становится более подвержена акне.

3. Наволочка

Неправильная наволочка вредит не только твоим волосам. Клетки кожи обновляются всю ночь, поэтому давно пора вложиться в вещи, которые помогут твоей коже выглядеть лучше. Используй атласную или шелковую наволочку — тогда и волосы будут меньше спутываться и обезвоживаться, и на коже не останется дополнительных морщин.

4. Загар

Это правило, которое никогда не будет лишним повторить: всегда используй солнцезащитный крем. Воздействие солнца имеет накопительный эффект. Даже 10 минут под открытым солнцем достаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы и состарить кожу. Убедись, что используешь солнцезащитный крем широкого спектра: он должен защищать от лучей, которые проникают глубоко в кожу, и от тех, которые сжигают поверхность кожи.

5. Курение

На пачках женских сигарет нужно рисовать не испепеленные легкие, а сморщенную кожу: перспектива в 20 с небольшим выглядеть старше своих лет пугает больше гипотетического рака. Сигаретный дым уменьшает кровоснабжение кожи и провоцирует морщины на лице. Курение вызывает в организме выработку фермента, разрушающего коллаген, поэтому кожа теряет упругость. Кроме того, никотиновая зависимость ухудшает способность организма и кожи в том числе к регенерации.

6. Жизнь в городе

Если ты живешь в загрязненном городе — а мегаполисы другими и не бывают — даже ежедневный поход на работу или обычная прогулка вредит твоей коже. Каждый вечер хорошо очищай лицо, чтобы удалить загрязняющие вещества и ороговевшие клетки. Также в твоей косметичке и рационе должно быть много продуктов с антиоксидантами. Лучше всего с токсинами борятся адаптогены и другие суперфуды.

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7. Краш-диеты

Диеты, в основе которых лежит экстремальное ограничение калорий, помогают быстро сбросить вес, но вредят коже. Особенно они опасны после 30 лет. Не все жиры в твоем организме вредные. В результате краш-диеты ты можешь потерять естественные жиры на лице, которые делают кожу моложе. Будешь выглядеть стройной, но изможденной. Лучше обрати внимание на ту диету, которая сделает тебя здоровее и избавит от тяги к перееданию, например, кето-питание.

8. Большое количество косметики

Речь даже не о декоративной — с ней и так все ясно. Перебор с сыворотками, кремами, тониками может раздражать кожу и провоцировать преждевременное старение. Огромный выбор ухаживающих средств сбивает с толку, но никогда не используй несколько продуктов одинакового действия одновременно.

В каком возрасте ты начала задумываться о том, как сохранить молодость кожи?