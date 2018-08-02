5 кремов, которые запустят процесс самоомоложения кожи

Известно, что постоянный стресс и вредные привычки замедляют естественный процесс обновления клеток, а использование сразу нескольких уходовых средств может перегрузить кожу и не привести к желаемому эффекту. Тренд на минимализм, к счастью, пришел и в косметологию. Иногда достаточно одного-двух кремов или сывороток, чтобы помочь коже передохнуть и запустить внутренний механизм омоложения. Синтезу коллагена способствуют пептиды и церамиды. Средства, в состав которых они входят, возвращают коже ее эластичность и природное сияние. Разумеется, каждому возрасту полагается соответсвующий уход: мы собрали 5 кремов и сывороток, которые учитывают все особенности возрастных изменений.

ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

Genevie Youth Expert

Повышает естественные защитные функции кожи и запускает процессы, отвечающие за сохранение её молодости. Кожа надежно защищена от негативных факторов, она гладкая, упругая и ровная. Начинать пользоваться Genevie Youth Expert можно с 25 лет.

Genevie Lifting Expert

45+. Помогает синтезировать новый коллаген и эластин и повышает сопротивляемость кожи гравитации. Придает четкость контурам, повышает упругость кожи, восстанавливает плотность, сокращает морщины, увеличивает гладкость.

ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Genevie Eye Youth Expert

В «юную» линейку Genevie входит и отдельное средство для особенно тонкой и нежной кожи вокруг глаз. Он оказывает расслабляющий эффект и запускает процесс обновления клеток, благодаря чему первые морщинки исчезают, а новые не появляются. Кожа всегда в тонусе, нежная и гладкая.

Genevie Eye Lifting Expert

Обладает detox-свойством: крем уменьшает число гликотоксичных пигментов, предотвращая таким образом возрастные изменения. Укрепляет структуру кожи, минимизирует эффект «опущенного века», снижает общее число морщин, уменьшает их длину и глубину и способствует исчезновению тёмных кругов под глазами.

Estel Genevie Eye Expert

Сыворотка в формате капсул сохраняет эластичность, упругость и здоровое сияние кожи. Сокращается число мимических морщин и снижается вероятность появления новых, исчезают следы усталости и стресса.