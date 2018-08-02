Распространенные ошибки женщин в тренажерном зале

Как часто новички, да и не только, совершают те или иные ошибки в тренажерном зале, теряя драгоценное время на пути к отличной физической форме. Порой не хватает дельного совета опытного напарника или фитнес-инструктора, который убережет от лишних промахов.

Опытная атлетка Лена Бун (Lena Boone) перечислила 10 основных ошибок, которые совершают женщины в тренажерном зале и дает рекомендации, как их избежать. Многие рекомендации будут полезны не только женщинам, но и мужчинам.

Содержание

Делать одно и то же каждый день

Страх перед гантелями

Не пить воду на тренировке

Кардио, кардио, кардио

Попытка уменьшить талию путем «изнасилования» мышц пресса

Стараться не потеть

Слишком много парфюма

Отказ от протеина после тренировки

Наклоны в стороны

Делать одно и то же каждый день

Естественно, после продуктивной тренировки, мышцам нужно время для восстановления. В противном случае не будет нужного эффекта от тренировок.

Каждая группа мышц должна отдыхать минимум 48 часов, а лучше и больше. Я бы посоветовала тренировать каждую группу мышц не чаще одного раза в неделю.

Вам может показаться, что это звучит неправильно, как в свое время казалось мне, однако проверьте, не пройдет и месяца, как вы увидите — это работает. Отдых так же важен, как и работа.

Если вы посещаете зал четыре раза в неделю, я бы посоветовала вам такое расписание:

понедельник: грудь/бицепс;

вторник: ноги;

среда: отдых;

четверг: плечи/трицепс;

пятница: спина;

суббота: отдых;

воскресенье: отдых.

Страх перед гантелями

“Девушки, поверьте, гантели никогда не превратят вас в Халка. Только тренировки с весом могут дать вам сексуальные руки, упругие ягодицы, аккуратные бедра, плоский живот и все остальное, что составляет нехитрое женское счастье. Чем активнее вы работаете с гантелями, тем больше калорий сжигаете даже тогда, когда вы на отдыхе. Так что давайте, девушки! Вы не разочаруетесь. ”

Не пить воду на тренировке

“Я очень редко вижу в тренажерном зале человека, который пьет воду в достаточном количестве. Ко мне часто подходят люди на тренировках, удивляясь, что я пью столько воды. Они считают, что это удивительно. Почему вода так важна? Она выводит токсины. Помогает снизить нагрузку на суставы. Предохраняет от слабости и головокружения. Поддерживает высокий уровень метаболизма. Уменьшает усталость. ”

Кардио, кардио, кардио

Кардионагрузка — весьма обширная тема. Некоторые пренебрегают, некоторые злоупотребляют. Очень важно найти баланс между «работой с железом» в тренажерном зале и кардиотренировками.

“Не думайте, что все, что вам нужно от тренажерного зала — это кардиотренажеры. Наоборот, когда их слишком много, они увеличивают уровень кортизола в организме. Результатом этого становится разрыв мышечных тканей. А чем меньше у вас мускулов, тем меньше уровень метаболизма. Так что помните об этом. Лично я делаю кардио 3-4 раза в неделю по 30 минут, но у каждого человека свои потребности. Опытным путем вычислите свое оптимальное время и придерживайтесь его. ”

Попытка уменьшить талию путем «изнасилования» мышц пресса

«Как часто в спортзале вы видите кого-то, кто изо дня в день делает сгибания, подъем ног, наклоны в стороны (к которым я еще вернусь) и другие упражнения на пресс? Причем такой подход к упражнениям зачастую характерен не только для женщин, но и для некоторых мужчин.

Многие думают, что могут сбросить жир с талии, делая упражнения на пресс. Это миф, такая методика на самом деле не работает. Одними сгибаниями жир не скинуть. Для того, чтобы похудеть нужна диета и кардио. А если вы будете тренировать пресс два или три раза в неделю в комплексе с диетой, то на месте жировых тканей у вас появится стройный и подтянутый живот. ”

Стараться не потеть

“Этот пункт даже не нуждается в комментариях. Девочки, это тренажерный зал. Пот — это здоровье. Не беспокойтесь о своем макияже. И вообще, зачем вы его наносите перед залом? У нас здесь тренировка, а не свидание. Или нет? Вам виднее, но если вы пришли позаниматься, не бойтесь вспотеть. ”

Слишком много парфюма

“Это касается почти всех девушек из предыдущего пункта. Тренажерный зал — это место, где многие прикладывают все усилия, упираются из последних сил, выжимают себя до капли. Это место, где люди дышат тяжело, стараясь набрать как можно больше воздуха в грудную клетку. Вашему парфюму здесь не место, это не ночной клуб. ”

Отказ от протеина после тренировки

“Опять же, характерно как для мужчин, так и для женщин. Если вы провели хорошую тренировку и нагрузили мышцы, нужно помочь им восстановиться. Многие залы даже предлагают свои протеиновые коктейли. Впрочем, и свой собственный сделать совсем несложно. ”

Наклоны в стороны

«Да-да, девушки. Я вижу, как вы делаете наклоны то вправо, то влево, раз за разом. Все, что я могу сказать: остановитесь. Хватит! Делая это упражнение, вы уходите все дальше от того, чего хотите достичь. Вы делаете толще вашу талию. Я повторю: вы делаете толще вашу талию.

Помните пункт, где мы говорили об упражнениях на пресс. Так вот, наклоны в стороны — еще большее зло. Делая их, можете забыть о красивой фигуре. Никогда не делайте это упражнение.»