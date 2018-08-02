Кремлёвская диета, как похудеть при помощи диеты?

Диета американских астронавтов и российских чиновников.

«Как быстро похудеть?» — этим вопросом задаётся почти каждая девушка. В мире существует такое количество различных диет, что голова идёт кругом. Сегодня мы поговорим о популярной диете под названием Кремлёвская. Разберёмся, в чём её суть, что можно есть и что нельзя, а также узнаем, кому этот рацион категорически не подходит.

Суть диеты

Кремлевская — одна из разновидностей гиперпротеиновых диет. Это значит, что пища, которую вы будете употреблять, должна содержать большое количество белка. При этом обязательным условием является ограничение углеводов, поступающих в организм. Суть в том, что на переваривание белка требуется много энергии. За счёт траты этой энергии и происходит похудение. А ограничение углеводов, в свою очередь, снижает суточную калорийность в целом.

Кто на ней худел?

Вообще, эта диета появилась при разработке рациона для американских астронавтов. Позже Кремлёвская диета стала очень популярна среди российских чиновников, отсюда и её название.

Что можно есть?

Следует употреблять продукты, насыщенные белком и содержащие как можно меньше углеводов, например:

Что нельзя есть?

Нельзя употреблять продукты, содержащие много сахара и углеводов:

С чем сочетать?

Во время диеты рекомендуется пить поливитаминные комплексы, чтобы восполнить недостаток тех или иных элементов. Также нельзя забывать про активный образ жизни и занятия спортом. С помощью одной диеты помочь себе трудно. Чтобы поддерживать тело в тонусе, нужно, чтобы расход энергии был выше её потребления.

Возможный вред (ограничения)

Источники животного белка содержат холестерин, что может плохо сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. Кремлёвская диета противопоказана людям, страдающим сахарным диабетом, беременным женщинам и тем, у кого есть заболевания сердца, печени, почек или нарушение обмена веществ.

Помните, что перед тем, как сесть на ту или иную диету, нужно пройти медицинское обследование. Только при учёте ваших индивидуальных особенностей можно составить максимально эффективный план питания.