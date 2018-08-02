Идеальные ноги в течение 5 минут в день

Если пять раз в неделю подниматься на пятый этаж, вы будете тратить те же калории, как за час занятий аэробикой. Это один из лучших и простейших способов потратить лишние калории и поддерживать тонкую линию и хорошее здоровье.

Кроме того, регулярное использование весов очень полезно влияет на вашу пригодность, но и на чувство собственного достоинства, даже физическую привлекательность.

Достаточно всего 5 раз в неделю, чтобы подняться на пятый этаж, который соответствует подъему около 15 метров, так что вы тратите те же калории, как 1 час аэробики, утверждают британские ученые.

Медленно поднимайтесь по лестнице, держите голову в вертикальном положении.