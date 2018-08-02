7 смертных грехов в уходе за собой

Слишком много солнца

Всем известно, что солнечные лучи полезны с точки зрения получения витамина D, а значит жизненной энергии и хорошего настроения. Но чрезмерная любовь к ультрафиолету приводит к старению кожи, нарушению бактериальных барьеров, в некоторых случаях — и к появлению новообразований на коже. К тому же многие женщины злоупотребляют препаратами, повышающими чувствительность кожи к солнцу, что приводит к ее раннему старению.

Нарушение водно-липидного баланса

Многие из нас, особенно жители мегаполиса, пользуются в неоправданно больших количествах антисептическими и антибактериальными средствами. Это приводит к нарушению нормального баланса микроорганизмов на коже. Из-за этого она становится сухой, истонченной, чувствительной к внешним воздействиям, нарушается ее водно-липидный баланс. Результатом становится ускоренное старение, появление высыпаний, раздражения.

Все хорошо в меру

Уход за кожей должен быть планомерным и постоянным. Все манипуляции должны быть подобраны по возрасту, состоянию здоровья и показаниям. При злоупотреблении пилингами и скрабами можно серьезно травмировать кожу, вызвав ее гипермегментацию, нарушение увлажненности и обезвоживание. Более того, при применении большого количества средств можно получить химическую реакцию между этими препаратами и спровоцировать аллергию. При этом будет тяжело понять, чем именно она была вызвана.

Демакияж

При применении декоративной косметики обязательно нужно очищать кожу. В ночное время в кожный покров усиленно всасываются все нанесенные на нее вещества, смешиваясь с кожным салом. Это может вызвать покраснение и раздражения на коже.

Без произвола

Лекарственные дерматологические препараты можно использовать только по назначению врача. Есть средства, которые ограничены в употреблении, их нужно наносить на кожу строго определенное время, затем отменять или менять. Злоупотребление ими может привести к необратимым изменениям на коже. И, конечно, нельзя покупать ничего по совету знакомых или ориентируясь на статьи в интернете.

Еще водички

Красивая кожа — та, в которой достаточно жидкости. Вода должна поступать в организм изнутри. Увлажняющие кремы — это средства, удерживающие воду, а не поставляющие ее в организм. Соблюдайте питьевой режим в любое время года. Пейте достаточное количество жидкости (из расчета 30 мл на кг веса).

Помедленнее

Нельзя экстремально быстро сбрасывать вес — это огромный стресс для организма. При этом нарушается гормональный баланс, что приводит к сухости и обезвоживанию кожи.