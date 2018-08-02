Почему таблетки не помогут похудеть и навредят здоровью

Алена Парецкая, врач-педиатр

Среди всех методик похудения устойчиво лидируют различные таблетки, порошки и БАДы, которые обещают снижение веса буквально на глазах. Сегодня выпуск таких препаратов — выгоднейшая сфера фармацевтики.

Исследований, доказывающих эффективность и безопасность этих средств, причем рандомизированных (то есть глубоких, со всеми необходимыми этапами испытаний), на сегодня не найдено. Все те статьи, которые поют хвалебные оды чудо-таблеткам, порошкам для снижения веса и волшебным чаям, пишут сами же производители или печатают за плату фармацевтические и околомедицинские журналы без каких-либо реальных научных подтверждений.

Под маркой БАД вообще можно создавать различные добавки, которые, самое главное, не должны содержать в себе токсичных и радиоактивных соединений, которые могли бы вызвать отравления и проблемы здоровья после приема. Эффективность и отсроченные эффекты не волнуют никого!

Поэтому многие девушки, устав от диет и изнуряющих тренировок, решают: попробую-ка я эти таблетки, ведь хуже не станет! Мнение врачей однозначно: станет, иногда намного хуже.

Давайте обсудим те виды таблеток и иных форм препаратов, которые сегодня можно найти в нашей стране или за рубежом и которые обещают похудение.

Только успевай покупать!

От разнообразия препаратов, обещающих похудение, а также от цены на них у людей, не знакомых с анатомией, физиологией и нутрициологией, может наступить легкий эмоциональный шок. Большей частью эффект похудения от этих чудо-таблеток наступает только в кошельках худеющих. А самих полных людей меньше не становится. И хорошо, если потери обойдутся только денежными купюрами, — прием некоторых средств грозит еще и стойкой утратой собственного здоровья, причем ненавистные жиры не растают, а то и прибавятся!

Часть средств, обещающих похудение, бесполезны, но хотя бы не опасны. Это различные пищевые добавки по типу всем известного «Гербалайфа», менее известных «Ультравит-Шланк» или программы «Санрайдер», «Худи-Да» и подобные им.

Основа их состава — различные витамины и микроэлементы, компоненты растительного происхождения. Для похудения на них нужно низкокалорийное питание и прием этих таблеточек. Это указано в их аннотации. Но любому здравомыслящему человеку понятно, что низкокалорийное питание поможет похудеть и без трат денег на дополнительные таблетки, которые стоят немало!

Относительно безопасными, если применять их редко, эпизодически, можно считать чаи и капсулы для похудения, в составе которых есть слабительные или мочегонные компоненты, желчегонные травы. Пара ночей недалеко от туалета поможет сбросить немного веса, хотя он так же быстро потом и возвратится. Но частый прием подобных средств может существенно навредить здоровью, мы об этом уже говорили ранее.

Но есть и более серьезные средства, которые влияют на метаболизм и могут за ваши собственные — и немалые — деньги нанести серьезный вред, вплоть до инвалидности!

Можно ли таблетками «сжигать» жиры?

Одними из модных и дорогостоящих препаратов являются «сжигатели жира». Они имеют различные названия, в состав их могут включать бромелайн (экстракт ананаса), карнитин, некоторые иные соединения. Эффективными эти препараты сами по себе не будут, если на фоне их приема не соблюдать определенную диету. Но и это далеко не самый их большой минус. Важен тот факт, что входящие в состав этих препаратов вещества реально расщепляют жиры, чем делают организму не лучше, а хуже.

Физиологически так устроено, что до 30–50% пищевых жиров не усваивается телом, выводясь наружу с фекалиями. Прием бромелайна или иных аналогичных средств начинает эти жиры в кишечнике расщеплять до глицерина и цепочек жирных кислот. А они легко всасываются из кишки в кровь в любом объеме. И таким образом за счет «сжигателей жира» тело получает жиров больше, чем при обычном питании, и дополнительные порции глицерина и жирных кислот идут на построение собственных жиров на боках. То есть препараты не снижают вес, а только его увеличивают.

И это тоже еще не все! Опасным будет и тот факт, что на фоне дефицита белка тело начинает переносить жиры в форме вредных соединений: ЛПНП + холестерин — это именно те соединения, которые повреждают артерии и образуют на них атеросклеротические бляшки.

Общий вывод: сжигатели жиров помогают не сбрасывать вес, а только набирать его. Плюс к этому они повышают риск атеросклероза, что ведет к инфаркту и инсульту.

Тайские таблетки

Этим сводным термином я именую различные препараты сомнительного свойства, тоннами поставляемые в нашу страну и распространяемые через интернет. В части из них содержатся травы, обладающие слабящим или мочегонным эффектом, на них мы останавливаться не будем.

Но есть и те, в которых содержатся амфетамины (психотропные, наркотические средства), в частности фенфлурамин. С 2006 года это средство для похудения запрещено на территории страны к продаже и обороту, но под видом различных таблеток постоянно обнаруживается в иностранных похудательных комплексах. Препарат относят к сильнодействующим, наркотическим, поражающим нервную систему, легочную ткань, сердце и почки. По всему миру было много смертельных случаев, связанных с приемом таблеток для похудения с этим соединением. Но поставщиков и продавцов этой отравы в интернете данный факт не останавливает.

Эффект от таблеток есть, причем выраженный: они подавляют чувство голода, а также резко подхлестывают метаболизм. Но вместе с килограммами уходит здоровье. Таблетки формируют физическое и психическое привыкание, их отмена провоцирует депрессии и психозы, поражения печени, булимию.

Стимуляторы, активаторы метаболизма

Еще одна радикальная и смертельно опасная группа препаратов. Было отмечено, что у тех людей, что страдают патологиями щитовидной железы (например, гипертиреоз — усиление выработки гормонов), резко ускорен обмен веществ и выражена потеря веса. Фармацевтические дельцы недолго думая создали препараты, стимулирующие щитовидную железу на производство избытка тиреоидных гормонов, как это возможно при базедовой болезни.

Подобные «таблетки» привели к тому, что потребляющие их теряют вес, что связано с резким ускорением метаболизма. Но это в реальности не обрадует худеющих, так как у человека развивается тиреотоксикоз — патология щитовидной железы и обмена веществ в целом, провоцирующая множество серьезных проблем со здоровьем. Во-первых, это рост на шее зоба (достигающего 10 см и более), развитие пучеглазия (глаза выпирают из орбит). Во-вторых, люди сильно потеют, постоянно с повышенной температурой, истеричны и эмоциональны.

Но это не самое страшное: избыток тиреоидных гормонов приводит к гипертоническим кризам и аритмии, что грозит инсультом и остановкой сердца. Зачастую такие средства продают под видом безобидных пищевых добавок, и они не проходят должного контроля относительно их состава в проверяющих органах.

Возможно, но с ограничениями!

Среди тех препаратов, которые с оговорками, под строгим контролем, но допускаются к применению при похудении специалистами, стоит назвать ксеникал (действующее вещество — орлистат). Он может помочь в снижении веса, обладая свойствами тормозить липазы — ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой для расщепления жиров.

Основа действия препарата — противоположность «сжигателям жира». Те жиры, которые потребляются человеком, усваиваются на фоне приема препарата на 30–40% хуже. Они не расщепляются и не могут всасываться в кишке, выводясь со стулом. Казалось бы, все хорошо, препарат включен в официальный справочник РЛС. Но сразу хочу охладить пыл худеющих: его можно не всем, не всегда и с кучей ограничений.

Прежде всего, влияние его распространяется исключительно на жиры, поэтому избыточное потребление белка и углеводов вполне может прибавлять лишний вес даже на фоне его приема. А стоит препарат немалых денег, если считать стоимость всего курса приема. Поэтому определенные коррективы в питание нужно будет внести, и зачастую проще просто изменить питание, нежели постоянно пить таблетки.

Кроме того, если принимать таблетки, а затем отменить их, не меняя снова рациона питания, потерянные с трудом килограммы снова быстро вернутся на свои места.

Добавлю сюда и достаточно большой список побочных эффектов, вызванных блокировкой ферментов: это вздутие живота и метеоризм, недержание стула. Это может стать серьезной проблемой для самих худеющих и для окружающих. И самое главное, принимать препарат нужно под контролем врача, постоянно сдавая анализы и контролируя работу пищеварения. А при некоторых болезнях и обменных расстройствах принимать это средство вообще запрещено!

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